I "fantasmini", famosi calzini invisibili, sono un'invenzione made in Lecco

Lo sapevate che i "fantasmini", i famosi calzini invisibili, furono inventati a Lecco dai fratelli Fabio e Marco Dodesini?

I due fratelli brevettarono il marchio nel '94, 27 anni fa, proprio a Lecco. Si tratta di un’invenzione che ha cambiato i costumi di generazioni e di consumatori, entrata ormai nell’ordinario comune, indispensabili, irrinunciabili.

I due giovani creativi sono entrati nel mercato mondiale, «anche se va detto - dice Marco - non ci siamo arricchiti perché siamo stati inghiottiti e sconfitti dalle majaor che con la politica del sottocosto ci hanno disintegrato».

«Erano i primi anni Novanta - spiega Marco - la nostra società è nata così. Da li siamo passati al guanto con orologio per motociclisti visto che il prodotto per la neve era molto soggetti ai cambi climatici. E poi quasi per caso parlando con un cliente che produceva calze ci è venuta l’idea: una calzina invisibile da indossare con le scarpe da ginnastica».

Fonte: La Provincia di Lecco