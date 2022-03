Dolci per la Festa del papà, la ricetta dei bigné di San Giuseppe

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà. In questo giorno, oltre alle tradizionali zeppole di San Giuseppe, vengono gustati anche i bigné di San Giuseppe, dolci nati dalla tradizione romana ma ormai diffusi ed amati in tutta Italia. Vediamo come prepararli in casa.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per preparare i bigné di San Giuseppe:

• 4 uova;

• 80 grammi di burro;

• 150 grammi di farina;

• 200 grammi di acqua;

• un pizzico di sale;

• 60 grammi di zucchero.

Procedura