Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, arriva il manifesto "Gioco per Sempre"

Sabato 20 novembre, l'Associazione Italiana Assogiocattoli - che rappresenta, con circa 200 iscritti, la quasi totalità delle imprese che operano nei settori giochi e giocattoli, prodotti di prima infanzia, festività e party - presenterà il Manifesto di “Gioco per Sempre”, la nuova Campagna Istituzionale che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie italiane sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. L'obiettivo è anche quello di sradicare il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come regalo legato a ricorrenze, compleanni o feste, rendendolo uno strumento da usare durante tutto il percorso di crescita di ogni individuo.

La storia

Era il 1989, ben 32 anni fa, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotto? la Convenzione ONU per la tutela in tutto il mondo dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cambiando definitivamente il modo di vedere i bambini dal punto di vista giuridico. Tra i tanti diritti riconosciuti, quello alla salute e alla libertà di espressione, ma anche all’istruzione e al gioco che, come un’attività artistica e culturale, contribuisce alla crescita e al benessere dell’individuo.

Un inno al gioco

Un Manifesto unico e molto divertente: un inno al gioco, una celebrazione dei giocattoli. E come tale, non poteva essere scritto da una sola persona, ma da tanti e di età diverse, perché giocano tutti, grandi e piccoli. Un Manifesto corale, a più voci e mani, scritto grazie alla collaborazione di oltre 3 mila tra operatori della filiera - negozianti, distributori e agenti - bambini di ogni età, ma anche mamme e papà, nonni e zii, oltre a educatori di ogni genere e grado. E poi ludologi, psicologi e appassionati di gioco. Insomma, in tantissimi si sono messi in gioco nel vero senso della parola. E tutti insieme hanno dato vita a una simpatica filastrocca da imparare facilmente a memoria e canticchiare in leggerezza, oltre che un bellissimo poster da incorniciare e attaccare in cameretta. Perché in fondo giochiamo tutti e lo faremo per sempre, ne va della nostra felicita?!