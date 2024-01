Grandine da record: siamo i più bersagliati d'Europa

Viviamo nella zona più massacrata dalla grandine. Dalla Pianura Padana fino alle Prealpi, epicentro delle violente precipitazioni che hanno caratterizzato il 2023. Più ad ampio raggio, la zona in questione è la località europea dove più si sono concentrati (nel 2023) fenomeni meteorologici estremi, in particolare la grandine. È quanto emerge dall'ultimo report dell'Essl, l'European Severe Storms Laborator (per i più curiosi: a questo link il report completo). Lo studio, ricostruito dai colleghi di BresciaToday.it, ha registrato in un solo anno ben 9.627 grandinate definite “large hail”, quindi con chicchi superiori ai 2 centimetri di diametro: di queste, 1.931 sono state “very large” (oltre i 5 cm) e 92 “giant” (oltre i 10 cm). Numeri (purtroppo) da record, anche sulla quantità delle tempeste di grandine, caduta dal cielo per 229 giorni, di cui 96 “very large” e 13 “giant”.

Il Paese con il più alto numero di grandinate “large” è stata la Francia, con 1.502 episodi, seguita dall'Italia (1.468 episodi). Ma i danni più consistenti si sono registrati proprio in Italia: 596 le grandinate definite “very large” e 67 “giant”, a fronte delle 280 e 10 cadute in Francia. Calcolatrice alla mano, il 30,9% delle grandinate “very large” e il 72,8% delle “giant” si sono verificate lungo la nostra penisola (per la cronaca: al terzo posto la Germania, con 1.270 segnalazioni di cui 142 “very large”).

La Pianura Padana è stata massacrata dalla grandine

L'epicentro europeo delle grandinate, come detto, si conferma la Pianura Padana. È soltanto qui – fatta eccezione per casi sporadici verso Slovenia, Croazia, Bosnia e Bulgaria: pochissimi casi anche in Francia e Spagna – che dal cielo sono cadute delle “bombe” di ghiaccio del diametro di oltre 11 centimetri. Le più grandi di tutte sono proprio nostrane, misurate in 16 e 19 cm tra il 19 e il 24 luglio: lo stesso giorno è stato individuato anche il chicco più consistente, del peso di 484 grammi. Grandine gigante è caduta anche in Slovenia (13,8 cm la più ampia), Bulgaria (13 cm), Croatia (11 cm), Spagna (11 cm), Bosnia (11 cm), Germania (10 cm) e Russia (10 cm).

Il giorno peggiore dell'anno

Il 24 luglio è stato il giorno peggiore – definito come “Hail day of the year” – sul fronte delle grandinate. Tempeste di grandine si sono verificate in Francia, Svizzera, Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, con 858 episodi totali di cui 33 con chicchi superiori ai 10 cm di diametro. In un solo giorno la grandine ha ferito 119 persone, tutte in Italia: le hailstorms si sono estese in un'area di oltre 300 km, arrivando a un picco di 546 km e a un totale di oltre 6 ore e 40 minuti di tempeste. Tra le zone più colpite d'Europa, manco a dirlo, la Lombardia e il Lario.

La mappa delle grandinate nel 2023