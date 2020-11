Guida ai Bar d'Italia: tutti i premi e i migliori caffè secondo Gambero Rosso

Nella 21esima edizione della guida "Bar d’Italia" di Gambero Rosso, realizzata in partnership con Illycaffè, sono stati valutati e premiati i migliori caffè dello Stivale. Anche se questo particolare periodo ha comportato numerose perdite, in molti hanno provato a rinnovarsi con ristrutturazioni per ampliare gli spazi, con il potenziamento degli e-shop, con innovativi servizi di asporto e delivery e, infine, nuove e coraggiose aperture. La ventunesima edizione della Guida ai Bar d’Italia, che fino a qualche mese fa sembrava impossibile realizzare, si è rivelata forse la più bella, si legge nel comunicato stampa.

In questo difficile 2020, l’importanza dei bar e la possibilità, anche con limitazioni, di accedervi è stata recepita da tutti noi come una speranza di ritorno alla normalità.

Premi

Anche quest’anno la Lombardia si conferma al vertice con 10 locali premiati, seguono Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna con 5, Toscana e Puglia con 3, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Sicilia con 2. Un locale sul podio per Marche, Lazio, Abruzzo e Campania.

Gambero Rosso e illycaffè hanno pensato per Guida Bar d’Italia 2021 ad un’edizione speciale del premio, fortemente legata alla congiuntura attuale. Un premio riservato a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza.

Per selezionare i nominativi, sono state coinvolte alcune delle “stelle” e alcuni esercizi premiati una o più volte come bar dell’anno. Con un bellissimo gioco di squadra sono stati scelti tre diversi bar: tre storie diversissime fra loro ma fortemente simboliche.

La giuria: 300MILA LOUNGE, Lecce - BIASETTO, Padova - CANTERINO, Biella - COLZANI, Cassago Brianza (LC) - CONVERSO, Bra (CN) - MURENA SUITE, Genova - LA PASQUALINA, Bergamo - ANTICO CAFFÈ SPINNATO, Palermo - CAFFETTERIA TORINESE, Palmanova (UD).

I vincitori del premio Illy bar dell'anno sono il Caffè Cavour 1880 (Bergamo); il caffè Ciak (Venezia) e ill Tropical Bar a Castellammare del Golfo (TP).

Per quanto riguarda i diversi riconoscimenti troviamo all'interno della guida "Tre chicci e tre tazzine 2021" dove fa la sua comparsa anche un bar della Provincia di Lecco: la Caffetteria Colzani di Cassago Brianza.