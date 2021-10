Halloween, campo di zucche magiche a Galbiate

Quella di Halloween è una notte magica: le zucche intagliate, i dolci profumati e la possibilità di trasformarsi in mostri spaventosi non possono che affascinare i più piccoli di casa.

La protagonista indiscussa di questa festa apprezzata da grandi e bambini, è sicuramente la zucca, simbolo indiscusso di questa ricorrenza. Un ortaggio buono da mangiare, sano, bello da vedere e divertente da utilizzare per creare simpatiche e spaventose decorazioni. Non a caso sta diventando sempre più di moda la visita ai campi di zucche.

Ecco dove andare a Lecco e dintorni.

Il Campo dei Fiori Galbiate

Il Campo dei Fiori si trova in frazione Sala al Barro di Galbiate, sulla provinciale per Oggiono.

Una delle caratteristiche dell’azienda è il sistema del "pick your own", molto diffuso soprattutto nel Nord Europa. Si tratta della possibilità di “cogliere da soli” i prodotti da acquistare, in modo da poter scegliere le proprie zucche preferite, e vivere in prima persona la gioia di ritrovarsi con i piedi in un campo colmo di zucche tonde e arancioni.

A Galbiate, fino al prossimo 31 ottobre, si potranno trovare tantissime varietà di zucche dal gusto unico e prelibato, e zucchette ornamentali di tutte le forme e colori per portare i colori dell'autunno nelle proprie case.

I bambini verranno quindi coinvolti in una fantastica caccia al tesoro nel campo di zucche decorate a mano con buffe faccine e laboratori di decoro della zucca.

Il campo è aperto da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18.30 (senza prenotazione) e da venerdì a domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 su prenotazione (cliccare qui).