Antipasti di Natale semplici, gustosi e facili da preparare

Che sia per il cenone della Vigilia o per il giorno di Natale, organizzare un gustoso menù in stile natalizio da portare in tavola, è un must a cui non si può rinunciare.

Gli antipasti infatti, sono sicuramente una delle parti cruciali di ogni menù, poiché sono i primi ad essere serviti, ma sono anche i più divertenti da preparare.

Scopriamo i migliori antipasti natalizi sfiziosi da preparare per il vostro pranzo o per il cenone della Vigilia!

Antipasti di pesce veloci

Fra i grandi protagonisti delle Feste, non possono di certo mancare il salmone e le capesante.

Capesante gratinate

Questo è un piatto che vi farà venire l’acquolina in bocca soltanto a vederlo servito in tavola. Il segreto sta tutto nella preparazione perfetta della farcia, che deve essere bilanciata e saporita, ma anche nella qualità della materia prima. Infine, prestare attenzione alla cottura delle capesante: 15 minuti al forno per 200 °C. Il risultato sarà strepitoso!

Ingredienti

8 capesante

120 g di pangrattato

2 spicchi d’aglio

Prezzemolo fresco q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 limone

Mousse di salmone e Philadelphia

Anche il salmone non può mancare tra gli antipasti! Ma se siete stufi delle solite tartine al salmone, ecco un piatto che rinnoverà la vostra voglia di provare ricette nuove: la mousse di salmone. Anche con questo piatto potrete realizzare delle tartine da gustare come antipasto, ma il salmone sarà servito sotto forma di mousse cremosa.

Ingredienti

200 g di salmone affumicato

100 g di formaggio spalmabile simil Philadelphia

2 cucchiai di panna fresca

aneto o finocchietto q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Tartine al salmone e Philadelphia

Continuiamo con le tartine al salmone affumicato, un antipasto veloce e delizioso e che piacerà sicuramente a tutti. Si tratta di un piatto molto semplice e veloce da preparare: basta preparare la salsina con Philadelphia, sale, pepe, olio, scorza di limone, farcire i crostini, e gustare le tartine in compagnia!

Ingredienti

130 g di salmone affumicato

Philadelphia q.b.

Erba cipollina q.b.

Pepe q.b.

Sale q.b.

Scorza di limone q.b.

Cracker o pancarrè q.b.

Insalata di mare

Questo è uno di quei piatti che puoi preparare in qualsiasi modo, utilizzando gli ingredienti che si hanno a disposizione. Potete scegliere di usare polpo, calamari, cozze e gamberi, ma anche salmone e altri pesci sfiziosi. Seguite per ognuno le giuste cotture e abbinatevi verdure fresche, insalata, succo di limone o altro.

Ingredienti

600 g di polpo

500 g di calamari

1 kg di cozze

350 g di gamberi

Olio extravergine di oliva q.b.

2 spicchi d’aglio

Insalata q.b.

1 limone

Prezzemolo q.b.

Pepe q.b.

Antipasti freddi

Siete alla ricerca di antipasti Natalizi sfiziosi freddi, da poter preparare in anticipo? Dai grandi classici come il panettone gastronomico a qualche piatto originale e sfizioso, ecco una serie di ricette da seguire.

Albero di Natale di pasta sfoglia salato

Potete farcire il vostro alberello di pasta sfoglia con salumi, formaggi, creme, verdure e quant’altro. Noi proponiamo di intrecciare due alberi, uno farcito con prosciutto e formaggio e l’altro con paté di olive. Basterà ritagliare delle striscioline da farcire mantenendo il tronco intatto, poi cuocere in forno spennellando la superficie con un tuorlo d’uovo.

Ingredienti per la ricetta dell’albero di Natale salato (per 8 persone)

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare

100 g di prosciutto crudo

100 g paté di olive

80 g di formaggio

1 uovo

Pepe q.b.

Peperoni q.b.

Baci di dama salati

Ecco un finger food sfizioso e perfetto da preparare in grandi quantità. Non è altro che una rivisitazione dei classici baci dolci. Potete farcire i baci di dama salati con una mousse o una crema realizzata da voi, ma anche con dell’insalata russa o con altri ingredienti sfiziosi.

Ingredienti per la ricetta dei baci di dama (per 8 persone)

100 g di farina 00

80 g di farina di mandorle

80 g di formaggio grattugiato

120 g di formaggio Philadelphia

80 g di burro

2 cucchiai d’acqua

Sale q.b.

Pepe q.b.

Uova sode ripiene

Non dovete far altro che decidere il numero di uova da preparare e il ripieno, che preparerete in grande quantità. Potete realizzare una farcia con i rossi d’uovo insieme a tanti altri elementi gustosi oppure farcirli con salse, maionesi e tanto altro ancora.

Ingredienti per la ricetta delle uova ripiene di tonno (per 4 persone)

8 uova sode

8 acciughe

150 g di tonno in scatola

Prezzemolo q.b.

Pepe q.b

Sale q.b.

Burro q.b.

Scorza di limone q.b.

Panettone gastronomico

Ecco una ricetta classica del Natale, un po’ più difficile da preparare, ma sicuramente deliziosa da gustare. Si partirà dalla cosa più semplice: la farcitura del panettone gastronomico. Qui non ci sono regole! L’impasto, invece, è forse la parte più complicata, ma se volete ovviare al problema potete acquistare un panettone salato già pronto da tagliare e farcire.

Ingredienti per la ricetta del panettone gastronomico salato (per 16 persone)

450 g di farina Manitoba

100 ml di latte

100 g di burro

90 g di acqua

2 uova

1 bustina di lievito

1 cucchiaino di miele

30 g di zucchero

40 g di sale

Antipasti caldi

Se volete, potete preparare anche degli antipasti veloci per Natale da servire caldi, da gustare al momento.

Vol au vent salati

Ecco a voi un vero e proprio classico degli antipasti per il Natale: i vol au vent ripieni caldi. Questi cestini di pasta sfoglia sono più facili da preparare di quel che si crede, e possono essere farciti con tantissimi ripieni deliziosi: proponiamo un ripieno a base di formaggio.

Prima di tutto però, bisogna realizzare i cestini ricavando dalla pasta sfoglia la base, e gli anelli che comporranno i bordi. Una volta fatto, dovrete cuocere in forno e aspettare una decina di minuti. Nel frattempo preparate la fonduta di formaggio.

Ingredienti per la ricetta del vol au vent salati (per 4 persone)

1 rotolo di pasta sfoglia

120 ml di latte

60 g di fontina

60 g di taleggio

15 g di burro

1 pizzico di sale

Noce moscata q.b.

1 pizzico di pepe

1 cucchiaino di farina 00

Crostini di polenta al forno croccante

Si tratta di cucinare una classica polenta, che poi viene ripassata in forno per diventare bella abbrustolita. A quel punto si ricavano dei quadretti o dei rettangoli e i crostini di polenta al forno vengono poi farciti; un’idea sicuramente originale e gustosa, da provare come alternativa ai soliti crostini di pane. Potete gustare questo antipasto con formaggi, salumi, salsine, o addirittura anche al naturale.

Ingredienti per la ricetta della polenta al forno croccante (per 4 persone)