Ikea ritira dal mercato piatti, ciotole e tazze per bambini: pericolo di rottura e ustioni

Ikea ritira dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze per bambini per pericolo di rottura e ustioni: le serie Heroisk e Talrika sono rischiose.

Ikea invita tutti coloro che hanno acquistato i prodotti in questione a non utilizzarli e a riportarli nel negozio più vicino per ricevere il rimborso.

Dopo diverse segnalazioni, il colosso svedese, nonostante abbia testato e approvato in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti tutti i prodotti presenti nella sua collezione, Heroisk e Talrika compresi, ha deciso, in via precauzionale, di ritirare tutto c’è che appartiene a queste due serie.

Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi.

Come restituire i prodotti?

I clienti possono restituire gli articoli Heroisk e Talrika in qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale.