Posate nei semi di cachi: le previsioni sul clima d’inverno secondo la tradizione contadina

Basta vedere la figura di un cucchiaio, forchetta, coltello nei semi di cachi, per scoprire l'andamento climatico dell’inverno. Il clima sarà mite o farà molto freddo? Secondo la tradizione contadina infatti, basta guarda i semi dei frutti tipici della stagione autunnale.

Ovviamente non ci sono prove scientifiche e naturalmente quasi mai quello che si vede nei semi, combacia con la realtà, ma è comunque un simpatico gioco da poter fare in casa, soprattutto con i bambini.

Per trovare le posate basta ricavare dal centro dei cachi (o kaki) i semi, che hanno una forma allungata. Questi andranno poi tagliati a metà in senso longitudinale. A questo punto si noteranno delle figure, che assumono proprio la forma di forchetta, coltello o cucchiaio. Questi in realtà sono il germoglio primordiale della pianta, una forma che varia a seconda della maturazione.

Ma parliamo di posate: qual è il significato, secondo la tradizione antica?

- Cucchiaio: inverno con tanta neve da spalare.

- Forchetta: inverno mite.

- Coltello: freddo tagliente.