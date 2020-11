Cucina napoletana: dove provarla a Lecco

Una delle cucine più amate e apprezzate in tutto il mondo, è senza dubbio quella napoletana. La Campania, la terra del sole, del mare e della cultura, fin dall’antichità si è distinta per il suo vasto patrimonio culinario, ricco di prelibatezze uniche al mondo: si parla parla di cibo, bevande, vini pregiati.

La cucina napoletana fonda le sue origini nelle diverse dominazioni che da circa 2000 anni popolano la città. Sin dai tempi dei greci e i romani, passando per le dominazioni francesi e spagnole, la cucina partenopea si è arricchita di piatti che vanno dai più elaborati a quelli più popolari.

La cucina del golfo di Napoli è sinonimo di sapori autentici e freschi, dai gusti inimitabili e ricchi. Non solo pizza, ma anche primi, pietanze di pesce e di carne, ma anche una grande varietà di dolci.

Le ricette più popolari della cucina napoletana

Ecco una selezione dei migliori piatti tipici della cucina napoletana che non puoi proprio perdere.

Il ragù napoletano

Il ragù è il re indiscusso della domenica. È un connubio perfetto tra il pomodoro e la carne, che a fuoco lento si mescolano e si amalgamano in un sugo che nella domenica partenopea non manca mai. Si utilizzano diversi tipi di carne, che devono cuocere a fuoco lento per circa 6 ore, ma il passaggio fondamentale è che il sugo deve obbligatoriamente sobbollire lentamente.

La pizza napoletana

Il piatto napoletano per eccellenza è la pizza. Dalla semplice margherita con mozzarella e pomodoro fino alla pizza fritta. In ogni angolo di Napoli infatti, non puoi non trovare una pizzeria da quelle storiche a quelle più recenti.

I latticini

Presenza importante nella cucina napoletana e campana sono i latticini, la cui storia è documentata da tempi antichissimi. Tra questi sono molto importanti le produzioni di latticini in pasta filata, come fiordilatte, provola e mozzarella. La mozzarella di bufala, in particolare, viene citata per la prima volta con il nome mozzarella nel 1570 da Bartolomeo Scappi ma ha origini sicuramente più antiche, e nel 1481 appare con il nome di mozza, dal verbo mozzare, gesto col quale, a mano, si suddivide la pasta filata in singole mozzarelle.

La parmigiana di melanzane

La parmigiana di melanzane è una delle specialità tipiche della cucina napoletana. La base sono, ovviamente, le melanzane che vengono fritte e poi distese su un letto di sugo per vari strati intervallati da un intermezzo di fiordilatte che la rende compatta e filante .

La frittata di maccheroni

Un altro esempio tipico della tradizione napoletana è la frittata di maccheroni. Si può preparare anche con avanzi di pasta. Basta mescolare la pasta cotta al dente con uova e formaggio. Può essere arricchita con svariati ingredienti. Alcune moderne riedizioni la vogliono farcita con ingredienti quali prosciutto cotto, mozzarella o provola fresca.

Dolci

Infine, tra i dolci più popolari della cucina napoletana ricordiamo la sfogliatella, ideata nel Settecento nel monastero di Santa Rosa situato a Conca dei Marini, nei pressi di Amalfi, il cui ripieno contiene una crema di ricotta, semolino, cannella, vaniglia e cedro e scorzette di arancia candite. Immancabili poi il babà e la pastiera.

Dove assaporare la cucina napoletana a Lecco

- Fiore cucina in libertà Via Belfiore, 1, 23900 Lecco LC

- Ristorante Pizzeria Bella Napoli Corso Martiri della Liberazione, 155, 23900 Lecco LC

- Soqquadro Lecco Piazza Era, 7, 23900 Lecco LC

- Pizzeria D'Asporto BONACina Via Antonio Piloni, 23900 Lecco LC

- Pizzeria napule Via Francesco Baracca, 42, 23900 Lecco LC

- Pizzikotto Largo Caleotto, 10, 23900 Lecco LC