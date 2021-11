Teatro della Società di Lecco: la storia

Il Teatro della Società, ovvero il Teatro di Lecco, si trova in piazza Garibaldi, una delle principali piazze del centro storico, proprio dietro il monumento dedicato all'Eroe dei due mondi, e può ospitare 460 persone, suddivisi tra platea, palchi, galleria e loggione.

Progettato dall'architetto lecchese, Giuseppe Bovara, fu inaugurato il 23 ottobre 1844, con l’opera “Anna Bolena” di Gaetano Donizetti.

L’edificio, dallo stile neoclassico, fu costruito su richiesta di un ristretto numero di famiglie lecchesi, appartenenti alla classe nobiliare e all’alta borghesia, ma da subito venne aperto a tutta la cittadinanza.

La storia

- 11 giugno 1823. Undici dei quattordici comuni della ex pieve di Lecco sottoscrivono la volontà di dotare la città di Lecco di un teatro, scegliendo l'area denominata “EI Pràa“, il largo spiazzo fra il Caldone e l’antico Albergo della Croce di Malta.

- 5 settembre 1823. Il Consiglio Comunale di Lecco approva la proposta.

- 1835. L’architetto Giuseppe Bovara rispolvera un suo vecchio progetto, e propone un teatro.

- 1843. Viene firmato l’atto costitutivo della “Società per l’erezione di un Teatro“, rogato dal notaio Stanislao Bovara, cugino dell’architetto. Tra i promotori della costruzione del teatro figurano: l’ingegner G. Badoni di Castello, e la famiglia Gavazzi di Valmadrera.

- tra il 1843 e 1844. Costruzione del teatro e inaugurazione del teatro con la rappresentazione dell’opera “Anna Bolena” del compositore Gaetano Donizzetti.

Architettura e stile

L’architetto lecchese Giuseppe Bovara disegna l’edificio seguendo i canoni dello stile neoclassico, dominante in quel periodo. Probabilmente il modello a cui si ispira è il Teatro alla Scala di Milano, nonostante esternamente non si trovi il portico, previsto sul fronte principale nel progetto, ma sacrificato per la mancanza di fondi. Questo determinò la realizzazione di un edificio con un volume inferiore rispetto a quello immaginato e voluto dal Bovara.

Attualmente, la soluzione è quella che vediamo oggi. Un fronte con elementi classici (lesene con capitelli ionici e timpano) che richiamano infatti l’edificio della Scala. Oggi il teatro è il risultato di una serie di interventi di ampliamento, ristrutturazione e restauro fra i quali sono da segnalare l'aggiunta dell'ala laterale sinistra in stile umbertino (realizzata nel 1884 su progetto dell'ingegner Riccardo Badoni).

La grande volta della sala teatrale fu affrescata, in origine, dal pittore Andrea Mantegazza con figure d’ispirazione mitologica, putti e festoni dalle tenui tinte celesti e rosate.

Purtroppo non si è conservata a seguito dei lavori di restauro 1967-69 e le successive opere di adeguamento. Così nel 1979 la volta è stata nuovamente affrescata dal pittore lecchese Orlando Sora con la rappresentazione della Età della Vita.