"Lol chi ride è fuori": il programma è già diventato un tormentone

La serie della piattaforma streaming Prime Video, in cui dieci comici sono chiusi per 6 ore in una stanza, ha riscosso molto successo

"Lol: Chi ride è fuori", è il comedy show condotto da Fedez e Mara Maionchi più visto in Italia su Amazon Prime Video. Si tratta di un comedy show ispirato al format giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, che vede 10 comici professionisti sfidarsi in una battaglia comica senza precedenti, tentando di far ridere i propri avversari e, allo stesso tempo, di restare seri per sei ore consecutive. Chi riuscirà a resistere a tutte le battute e le gag degli altri concorrenti si aggiudicherà centomila euro da devolvere a una causa benefica che lui (o lei) stesso sceglierà.

Le puntate sono in tutto sei, e in gara ci sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru (i The Jackal), Michela Giraud e Luca Ravenna.

Amazon ha fatto sapere agli utenti che il programma è lo show più visto su Prime Video in Italia. A pochi giorni dal suo debutto infatti, si è aggiudicato il titolo di più visto, ed è anche uno degli argomenti più chiacchierati sui social, dove è possibile trovare numerosi commenti, post e meme relativi al programma, che ha fatto appassionare moltissimi utenti ed è già sulla bocca di tutti.

Un traguardo eccezionale per uno show molto atteso che ha saputo superare le aspettative degli spettatori, regalando risate e divertimento a non finire. Alzi la mano chi non ha bisogno di una risata, leggera, liberatoria, distensiva, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo.