Mario Draghi, ironia sui social e migliaia di ricerche: "È di destra o sinistra?"

La crisi di Governo diventa come il Trono di Spade. Gli italiani sono corsi a cercare informazioni sui motori di ricerca e non sono mancati i meme divertenti

Dopo la crisi di governo, il fallimento del mandato esplorativo a Fico e la scelta del presidente Sergio Mattarella di convocare Mario Draghi al Quirinale per un "governo di alto profilo", sui social esplode subito l’ironia.

Gli italiani si sono precipitati a cercare informazioni sui motori di ricerca nel tentativo di incasellare l'ex presidente della Bce dentro ad una categoria politica. Di che partito è Mario Draghi? Boom di ricerche su Wikipedia. Anche Reputation Science ha monitorato le conversazioni online riferite a Draghi: è stato menzionato sul web oltre 200 mila volte.

L'ironia sui social

Su Twitter tra i cinguettii che nelle ultime 24 ore hanno ottenuto maggiori interazioni, al primo posto compare quello con il quale l'account ufficiale del Quirinale ha annunciato la convocazione di Mario Draghi (4,4 mila Retweet e 19,8 like). Al secondo posto la battuta del comico Luca Bizzarri: "Draghi non ha un profilo Twitter. È già qualcosa", ha scritto il comico genovese, ottenendo un migliaio di retweet e quasi 13 mila like.

E se in molti attaccano Renzi, incolpandolo della situazione attuale, su Instagram, Twitter e Facebook impazzano i meme a tema "Dracarys!". Palazzo Chigi e il Quirinale diventano i nuovi set de "Il Trono di Spade" con Mattarella nei panni di Daenerys Targaryen.

"Non possiamo che ringraziarla per aver risolto alla radice l’annoso problema del suffragio universale" ironizzano.

Comunisti per Daenerys Targaryen - Ricordiamo ai gentili mematori che la differenza tra il governo Draghi e il governo *dei* draghi è la stessa che passa tra oligarchia della Banca di Ferro e rivoluzione bolscevica targaryana.