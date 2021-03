Gli eventi astronomici di marzo da non perdere

Giove e Mercurio: i due pianeti sono ancora molto bassi sull’orizzonte, non facili da individuare nella luce dell'alba. Ma domani, 5 marzo 2021, Giove e Mercurio saranno in congiunzione, mentre Saturno sarà a poca distanza.

Venere sarà inosservabile per tutto il mese e sarà sempre più vicino al Sole, con cui sarà in congiunzione il 26 marzo.

Anche Nettuno il 10 marzo sarà in congiunzione con il Sole, anche in questo caso, quindi, sarà inosservabile per tutto il mese.