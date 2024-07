Il lecchese Niccolò in finale all’evento fashion dell’Istituto europeo di Design

Due giorni di sfilate e installazioni nel cuore di Milano - fronte Duomo (a palazzo Giureconsulti), tra invitati e passanti, addetti ai lavori e turisti - hanno portato lo sguardo dei neo fashion designer al pubblico di IED Avant Défilé 2024, evento della scuola di moda Istituto europeo di Design che ha coinvolto la città. Oltre 1.100 i votanti che hanno decretato i tre vincitori tra le 10 collezioni dei giovani protagonisti, pronti ad affacciarsi al mondo delle professioni legate alla moda.

Tra i dieci finalisti selezionati, diplomandi in Fashion Design in Ied Milano, c’è anche Niccolò Mattavelli, nato e cresciuto a Valmadrera, distintosi con la collezione uomo Edo Yankees. Punto di arrivo del progetto è la ricerca di un equilibrio tra una concezione della vita "occidentale", ovvero razionale, analitica e individualista e una di tipo "orientale", basata su spiritualità, armonia e ricerca della pace, intesa come assenza di forti emozioni.

I capi e i tessuti dello streetwear, che rimanda al mondo occidentale, sono re-interpretati secondo uno stile e un approccio orientali, visibili nelle lavorazioni e nei volumi, ispirati all’abbigliamento tradizionale dei paesi del Sol Levante e all’immaginario delle arti marziali. Si viene a creare un equilibrio tra capi più scenografici e altri più indossabili che ricalca l’equilibrio interiore, raggiungibile attraverso la spiritualità. Funzionali al raggiungimento della pace interiore sono la meditazione e la pratica delle arti marziali, valvole di sfogo di cui vediamo il riflesso nei capi della collezione.

Diplomatosi al liceo scientifico, l’idea di studiare moda (che lo porterà a iscriversi all’Istituto europeo di design di Milano) prende forma in Niccolò all’improvviso: il suo percorso da creativo inizia da autodidatta nel 2020 quando, già forte di un interesse per lo streetwear, anche legato all’ambito musicale, durante l’esperienza del lockdown inizia a creare grafiche e a stamparle su capi di abbigliamento. Gli piace disegnare, realizzare cartamodelli e cucire abiti e accessori. I suoi designer di riferimento sono Marithé François Girbaud, Sacai e Glenn Martens.

"I nostri diplomandi hanno accolto una grande sfida, lanciata direttamente dal cuore di Milano, quella di aprirsi con coraggio e responsabilità a un pubblico ampio, di conoscenti e non solo, spiegando cosa significhi progettare e cosa stia dietro al pensiero che si tramuta, attraverso il Design, in azione - commenta Olivia Spinelli, head of fashion school Ied Milano, che ha curato la direzione artistica dell’evento - Come scuola orgogliosamente italiana trasmettiamo ai nostri studenti e studentesse una metodologia che è figlia della nostra cultura, con uno sguardo sempre aperto allo scambio e alle commistioni e che va oltre il solo lavoro. Citando Ettore Sottsass, da un decalogo inedito del 1994, 'il Design in Italia non è una professione, è un modo di vivere'".

Dieci in totale le installazioni statiche e dieci al giorno i momenti di performance live di Ied Avant Défilé in cui gli outfit hanno preso vita dentro e fuori Palazzo Giureconsulti, in una cornice di racconto personale e collettiva insieme. L'evento che ha visto protagonista il giovane fashion designer lecchese, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera nazionale della moda Italiana.