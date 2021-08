Viaggi all'estero, in alcuni paesi serve il modulo Plf

In tanti hanno ripreso a viaggiare dall'Italia verso l'estero. Ma in alcuni Paesi

è necessario compilare il modulo Pif (Passenger locator form), utilizzato dalle autorità sanitarie nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti ad un contagio covid durante un viaggio a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto, per facilitare il tracciamento dei contatti.

Il modulo Plf va presentato anche al momento del rientro in Italia dall'estero. I Paesi che richiedono la compilazione del Plf attualmente utilizzano moduli cartacei o Plf digitali online. Per fronteggiare la pandemia è stato sviluppato il sito web app.euplf.eu per promuovere l'utilizzo di un unico modulo digitale europeo-EU digital Passenger Locator Form (dPLF). Ecco quando è necessario riempire il documento e come si compila.

Il modulo Plf per i viaggi: cos'è e come compilarlo

Il modulo Plf viene richiesto a chiunque entri in uno dei Paesi dell'Unione Europea per via aerea, via mare (traghetti e crociere) o via terra (autobus, treno, auto). Per verificare se nello Stato membro dell'Unione Europea in cui si desidera viaggiare sono in vigore restrizioni all'ingresso, si può visitare il sito dell'Unione Europea Re-open EU. Nel caso in cui i membri di una famiglia viaggino insieme, basterà compilare un unico dPLF in cui saranno inclusi i dati di ciascun membro della famiglia. Lo stesso vale anche per gruppi di persone che viaggiano insieme. Ciò vale solo per le famiglie e i gruppi di persone che condividono lo stesso itinerario di viaggio e che soggiorneranno nello stesso luogo durante la loro permanenza nel Paese di destinazione. Quando va compilato? Se si viaggia su una nave da crociera, prima dello sbarco; su traghetto, prima dell'imbarco; su treni, autobus o auto, prima di mettersi in viaggio; su aereo, dopo il check-in prima dell'imbarco.

Di seguito la procedura per compilare il Plf digitale. È necessario selezionare il Paese di destinazione e il mezzo di trasporto con cui si effettuerà il viaggio. A seconda delle risposte: per i Paesi con un proprio Plf, il sito europeo per il Plf reindirizzerà al sito nazionale e sarà necessario seguire le istruzioni che saranno fornite. Per i Paesi che non hanno un proprio Plf, si procederà a compilarlo online sul sito web europeo. Occorre registrarsi sul sito europeo dPLF con un indirizzo email valido e una password, dopodiché arriverà un'email di conferma all'indirizzo email fornito. Per convalidare e completare la registrazione sarà necessario cliccare sul link inviato all'indirizzo email indicato. È necessario inserire:

informazioni sul mezzo di trasporto e sul viaggio;

informazioni personali;

informazioni di contatto;

informazioni sull'indirizzo permanente;

alloggio precedente;

indirizzo temporaneo;

compagni di viaggio;

informazioni sul contatto di emergenza.

Prima di inviare il modulo, si possono visualizzare in anteprima i dati inseriti e, se necessario, è possibile modificarli. Una volta completato il Plf, bisogna premere il pulsante di invio. A questo punto si riceverà un'email di conferma dell'invio del Plf. Si riceverà via email il Plf con il relativo QR code. La mail conterrà il QR code e il link per scaricare il Plf in formato Pdf. Alcuni Paesi hanno sviluppato i propri sistemi Plf, altri stanno utilizzando il sistema europeo Plf (tra questi Italia e Malta. Potrebbe accadere che un Paese utilizzi il proprio sistema nazionale per determinati mezzi di trasporto e il Plf europeo per altri. Nelle prime fasi di compilazione, si sarà informati se è necessario proseguire compilando il Plf nazionale o quello europeo. Nel primo caso si riceverà l'invito a visitare la pagina web dedicata del Paese di destinazione.

E chi dall'estero arriva in Italia? Il ministero della Salute spiega che per compilare il modulo è necessario collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/, seguire la procedura guidata per accedere al dPLF, scegliere "Italia" come Paese di destinazione, registrarsi al sito creando un account personale, confermare l'account tramite il link arrivato all'indirizzo email indicato e compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Il modulo Plf per i viaggi in più Paesi

Quando per passare da un Paese all'altro si utilizzano diversi mezzi di trasporto (nave, aereo, treno, autobus), un nuovo Plf deve essere compilato ogni volta che si sale su un nuovo mezzo di trasporto. In via eccezionale, quando si viaggia in aereo e il viaggio comprende voli di collegamento/transiti in diversi Paesi, andrà compilato un unico Plf per il Paese di destinazione finale. Tuttavia, nel caso in cui il viaggiatore esca dall'aeroporto prima di imbarcarsi sul volo di collegamento, andrà compilato un Plf specifico per il Paese dello scalo/transito. Nel caso di passeggeri in viaggio con nave da crociera, sarà necessario presentare il Plf una volta sola e selezionare come Paese di destinazione il Paese di sbarco finale alla fine della crociera. In questo caso sarà necessario inserire nel modulo Plf tutti i nomi dei porti in cui la crociera ha fatto scalo. Per chi viaggia in auto, è necessario compilare un Plf ogni volta che si entra in un Paese che lo richiede.