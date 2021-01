Avanzi di panettone in casa? Ecco come preparare i muffin di panettone alle mele

Avete ancora avanzi di panettone in casa? Vediamo come riciclare il panettone avanzato da Natale in una ricetta adatta alla colazione di tutta la famiglia: si tratta di una coccola da poter gustare a colazione per rendere il rientro a lavoro meno duro, o nel pomeriggio, per accompagnare il momento del tè.

I muffin di panettone e mele si realizzano con pochi ingredienti ed ancor meno impegno: sono pronti in poco più di mezz’ora. Tra tutte le ricette dolci e salate che possiate realizzate, quella dei muffin di panettone è sicuramente una delle più pratiche.

Oltre che in questi muffin, potete riciclare il panettone in una serie di ricette: si può utilizzare al posto dei savoiardi nel tiramisù, si può usare, ancora, per fare una torta, un budino o dei tartufi.

Ingredienti