Nasce a Milano Pero la prima selfie room italiana

"Non è più necessario cercare gli sfondi perfetti per TikTok e Instagram, perché li abbiamo raccolti tutti sotto lo stesso tetto. Vieni da noi e guarda di persona!" si legge sulla pagina Facebook di Selfie Room Pero.

Alle porte di Milano, in via Cesare Battisti 8, SelfieRoom propone una quindici di set per scattarsi le foto, Dalla cabina telefonica inglese alle palline colorate in cui nuotare, fino ai peluches giganti.. Un modello già conosciuto all'estero che in Italia sta iniziando a diffondersi ora.

Si tratta di uno spazio di 200 metri quadrati, in stile studio fotografico con diverse zone arredate in modo bizzarro per scattare e realizzare video unici. Prima e unica SelfieRoom del nord Italia, è diventata uno dei luoghi più Instagrammabili, con installazioni artistiche interattive, divertenti e accattivanti.

È aperta dal martedì al giovedì dalle 15.00 alle 20.00, il venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 22.00 e la domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Oltreoceano le selfie room esistono già da un po’: sono considerate catene di studi fotografici alla portata di tutti. A Londra c’è la Selfie Factory all’interno dell’O2 Arena, ma anche a Kiev ne esiste una che su Instagram fa faville. E, la selfie room di Pero, è studiata proprio tenendo a mente le regole di TikTok e Instagram, quindi spazi ben definiti e colori ideali per riuscire ad andare in top trend sui social.

I prezzi? Chi ha più di 15 anni paga 15 euro per un'ora di utilizza (le prenotazioni devono essere effettuate online, sul sito della selfie room).

È possibile festeggiare il proprio compleanno in uno spazio dedicato, con un'ora di utilizzo delle stanze, ma ance organizzare qui i propri eventi. Per i fotografi professionisti o amatoriali vi è anche uno studio fotografico attrezzato con fondali, luci e zona trucco.