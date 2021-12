5 giochi da tavolo per trascorrere il Natale in famiglia

Un modo perfetto per passare un Natale all’insegna della gioia e del divertimento, è sfidarsi in lunghe e movimentate partite di giochi da tavolo, a partire dai più classici, come la tombola, fino a quelli un po’ meno noti. Ecco allora una breve lista dei giochi da tavolo e di società tra i più divertenti.

Jungle Speed

Non esattamente un gioco in armonia con la quiete delle ferie natalizie ma... il divertimento (e anche qualche zuffa) è assicurato! Jungle Speed è un gioco da tavolo per 2-10 giocatori dai 7 anni in su. Fu inventato circa 3000 anni fa - come riporta il libretto delle istruzioni - nella Spidopotamia subtropicale dalla tribù degli Abouloubou in occasione dell’elezione del nuovo capo tribù. E’ composto da 80 carte e, elemento essenziale, il sacro totem.

Come si gioca

Le 80 carte vengono distribuite coperte a tutti i giocatori senza che essi possano guardarne il contenuto raffigurato mentre il totem viene posizionato al centro del tavolo da gioco. A turno, iniziando con chi ha distribuito le carte, i giocatori girano la prima carta del loro mazzo e la piazzano scoperta a fianco del mazzo. Le carte devono essere girate verso gli altri giocatori. Il gioco procede in senso orario. I giocatori possono usare una sola mano per girare le carte, l’altro mano non deve mai essere usata ma può essere tenuta sul proprio mazzo.

Il Duello

Quando due giocatori rivelano carte con lo stesso disegno c’è un Duello. Il primo dei due giocatori che agguanta il totem vince il Duello. Gli altri giocatori non possono intervenire e il giocatore perdente dovrà prendere sia le carte del suo mazzo scoperto che quelle del mazzo scoperto del vincitore del Duello e metterle nel proprio mazzo coperto.

Vince chi riesce a scoprire tutte le carte del proprio mazzo e a liberarsene vincendo uno o più duelli con altri giocatori. Ma attenzione: vincere il duello è una prova di velocità non di forza! Quando si verifica una disputa su chi sia stato il primo ad afferrare il totem, il vincitore non è quello che tira più forte ma chi ha più dita in contatto col totem. In più, alcune carte sembrano identiche ma in realtà sono leggermente differenti quindi... watch out!

Twister, un gioco ad incastro

Ultimo gioco movimentato della lista, Twister è divenuto un classico dei giochi di società no prettamente convenzionali dedicato a tutte quelle persone di qualsiasi età disposte a cimentarsi in una sfida all’ultimo groviglio!

Come si gioca

I giocatori si dispongono in prossimità del telo da gioco, un maxi telo di plastica composto da 24 cerchi, 6 di ogni colore tra verde, rosso, giallo e blu. Un ulteriore giocatore sarà incaricato di guidare le redini del gioco. Con uno schiocco della mano dovrà far girare la freccetta del tabellone suddiviso in 4 parti: piede destro, piede sinistro, mano destra e mano sinistra con i rispettivi colori. Se la freccia indicherà il colore blu nella parte “piede sinistro” allora ogni giocatore dovrà posizionare il proprio piede sinistro su un cerchio blu (1 su 6) del telo sul pavimento e così via. Vince il giocatore che riuscirà a rimanere in piedi e a non cadere nonostante le strane posizioni che la freccetta del tabellone indicherà.

Dixit, un’immagine vale mille parole

Gioco dell’anno 2010, gli elementi chiave di Dixit sono l’immaginazione e la fantasia dei giocatori. Il gioco contiene un tabellone percorso punteggio, 84 carte, 36 segnalini in 6 diversi colori e 6 conigli di legno.

Come si gioca

Ogni giocatore sceglie un coniglio e lo posiziona sulla casella 0 del percorso punteggio. Si mescolano le carte immagine, se ne distribuiscono 6 ad ogni giocatore e con le restanti si forma una pila da mettere da parte.

Il narratore

Un giocatore sarà il narratore di turno. Guarda le 6 carte immagine che ha in mano e, prendendo ispirazione da una di esse, formula una frase e la pronuncia ad alta voce senza mostrare la carta agli altri giocatori. A questo punto gli altri giocatori selezionano tra le proprie 6 carte immagine quella che meglio si adatta alla frase formulata dal narratore, il narratore le raccoglie, le mescola con la propria carta e le posiziona sul tavolo a faccia in su in ordine casuale. L’obiettivo degli altri giocatori è scoprire quale tra le carte mostrate è quella del narratore e, così facendo, ottenere punti. La partita termina quando viene pescata l’ultima carta e vince il giocatore più avanti sul percorso, ovvero chi ha indovinato più volte la carta del narratore.

Cluedo: un assassino in circolazione

Ormai li conosciamo tutti, i personaggi del celeberrimo gioco di società sono il signor Plum, il colonnello Mustard, la signora Peacock, la signorina Scarlet, il reverendo Green e la governante Miss White. Uno di questi si macchierà di un terribile omicidio, ma come? E dove? In sala da pranzo o nella veranda? Con una rivoltella o un candeliere? I giocatori, con in mano una manciata di carte raffiguranti i personaggi, le armi e le stanze, dovranno indovinare l’assassino ponendosi domande mirate e seguendo l’intrigata vicenda sul tabellone.

Dobble

Dobble è più di 50 simboli: lampadine, fiocchi di neve, t-rex, un gattino viola, una saetta... ogni carta (55 in totale) ha 8 di questi strani e colorati simboli ma, attenzione, c'è sempre e solo un unico simbolo in comune tra due carte qualsiasi. Sta a voi trovare quale!

Come si gioca