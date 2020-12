Vestiti di Natale per gli amici a 4 zampe: come scegliere quello giusto

Aspettando il 25 dicembre è tradizione preparare l’albero, le decorazioni per casa e sfoggiare maglioni a tema natalizio. Tutti devono stare in compagnia, anche i nostri amici a quattro zampe! Gli abiti di Natale per cani e gatti sono divertenti e perfetti per festeggiare insieme.

In questo periodo dell’anno potete trovare tantissimi abiti natalizi per cani, cappellini e idee per il tuo cucciolo nei giorni di festa.

Come vestire il proprio animale domestico a Natale

Prima di acquistare un indumento per il nostro piccolo amico è importante ricordare:

- La composizione del capo. I vestitini devono essere fatti in tessuti tali da non procurare allergia, questo è importante soprattutto se l'animale non ha mai sostenuto una test allergologico. I capi devono essere morbidi e non troppo stretti.

- Non acquistare vestiti con laccetti, perline, fiocchetti. Se i vestiti presentano accessori, come perline, laccetti, fiocchi o altro con cui l’animale potrebbe soffocare o strozzarsi meglio evitare l'acquisto. Loro sono curiosi e giocherelloni per natura, quindi per prima cosa sceglieranno di scoprire questi nuovi oggetti staccando parti di essi e ingoiandole con il rischio di strozzarsi.

- Scegliere la taglia giusta. Può capitare di acquistare dei prodotti non della taglia giusta anche perché spesso le taglie indicate sui vestiti e cappottini non corrispondono esattamente alla taglia dell'animale che ciascuno ha in casa. Occorre quindi, prima di acquistare, prendere le giuste misure del proprio animale domestico: altezza, lunghezza del suo corpo ossia dal collo a dove inizia la coda e infine diametro del collo e dell’addome.

- Osservare la reazione dell' animale domestico. Il giusto atteggiamento da avere nei confronti del proprio animale è sempre quello di non forzarlo ad indossare un maglioncino o un cappottino. Bisogna infatti stare attenti ad osservare le reazioni. Se l'amico peloso prova fastidio e inizia ad agitarsi allora sarà meglio rispettare la sua libertà e farsene una ragione rinunciando all'idea di vestirlo a tema, sarà ugualmente bello.

Il più classico degli abitini natalizi per cani e gatti è quello da Babbo Natale, tutto rosso e bianco, uguale a quello sfoggiato da Santa Claus. In genere è simile ai cappottini invernali che si mettono ai cani per farli stare più caldi, per questo non dovrebbe essere fastidioso per loro.

Tra le idee di Natale per il vostro amico a quattro zampe c’è anche il cappellino di Santa Claus, o le corna da renna. Certo, non riuscirete a fargliele indossare a lungo, giusto il tempo di una foto.

Se invece preferite qualcosa di più discreto, da poter fare indossare al vostro cucciolo tutti i giorni di festa, optate per un collarino natalizio.