I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno, scegliere - ma soprattutto mettere d'accordo tutti - non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di marzo che va dall'11 al 13.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix, pensate e valutate da Marianna Ciarlante, sono variegate e vanno dal nuovo film di fantascienza The Adam Project alla seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti fino a passare alla nuova serie Netfflix, di genere thriller, Frammenti di lei.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo fine settimana di marzo.

Per una serata all'insegna tra passato, presente e futuro: The Adam Project

Iniziamo con il primo consiglio di questo fine settimana che non poteva che essere The Adam Project, il nuovo film di fantascienza di Netflix con Ryan Reynolds Mark Ruffalo e Jennifer Garner. Tra i film più attesi del 2022 The Adam Project racconta la storia di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e suo padre defunto per riuscire a fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Per un weekend all'insegna del romanticismo: Guida astrologica per cuori infranti 2

Cambiamo atmosfera, il secondo consiglio di questo weekend è una delle serie più romantiche di Netflix: Guida astrologica per cuori infranti 2. Questa serie italiana tratta dall'omonimo romanzo di Silvia Zucca è debuttata lo scorso autunno sul catalogo della piattaforma di streaming per tornare, nel giorno della Festa della Donna con sei nuovi episodi. La storia è quella di Alice Bassi una giovane trentenne alle prese con un lavoro in TV che le dà sempre più responsabilità e una vita privata disastrosa. La seconda stagione riprende il racconto dal bacio dato tra Alice e il suo nuovo capo Davide, di cui si è innamorata e dalla triste scoperta che lui ha una fidanzata. E anche in questa nuova stagione non mancherà un viaggio alla scoperta dei dodici segni dello zodiaco.

Per un fine settimana da fiato sospeso: Frammenti di lei

Passiamo all'ultimo consiglio di questo weekend che ci trasporta in una tranquilla cittadina della Georgia. Parliamo di Frammenti di lei, la serie thriller di Netflix che racconta la storia di un atto di violenza gratuita che provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

A voi la scelta!