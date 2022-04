I titoli da non perdere questo weekend su Netflix

Anche questa settimana un'unica domanda affolla la nostra mente: "Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno, scegliere - ma soprattutto mettere tutti d'accordo - non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile della nostra Marianna Ciarlante per aiutarvi nella scelta di quale serie o film guardare in streaming in questo nuovo weekend di aprile.

Questo fine settimana le nostre proposte Netflix sono variegate e vanno dalla nuova stand-up comedy di Michela Giraud al thriller "Yaksha", passando dalla serie originale Netflix "Frammenti di lei". Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire qualcosa di più su queste nuove storie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dall'8 al 10 aprile.

Per un weekend divertente e allo stesso tempo profondo: Michela Giraud, la verità lo giuro!

Come non consigliare il nuovo spettacolo di Michela Giraud per Netflix. "La verità, lo giuro" è la stand-up comedy dell'attrice e comica romana che si mette a nudo sul palcoscenico del club Vinile a Roma, davanti a un pubblico dal vivo tra racconti inediti della sua vita privata e sketch divertentissimi.

Quello di Michela è un viaggio tra risate, introspezione e diversi temi di attualità affrontati sempre con la leggerezza che solo l'ironia sa regalare.

Per un fine settimana con il fiato sospeso: Frammenti di lei

Una delle migliori serie Netflix degli ultimi anni, un thriller in otto episodi in grado di catturare l'attenzione e travolgere fin dal primo episodio. Si tratta di "Frammenti di Lei", un recente prodotto Netflix che se non avete ancora visto vale assolutamente la pena recuperare e godersi episodio dopo episodio. Una storia avvincente, piena di colpi di scena e un'attrice sensazionale come protagonista, Toni Collette che si mostra in tutta la sua versatilità. Assolutamente da non perdere!

Per gli amanti dei thriller sudcoreani: Yaksha

Ultimo consiglio seriale per questo weekend è il nuovo film thriller sudcoreano, "Yaksha". La pellicola racconta una storia avvincente su uno spietato leader di un team segreto d'oltreoceano, "Yaksha" che intraprende una missione pericolosa in un insidioso campo di battaglia invaso dalle spie. Quando cade vittima di trappole e tradimenti, si schiera con un ispettore moralista inviato da Seul. Il resto? Non ve lo sveliamo altrimento dov'è il divertimento!