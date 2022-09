Notizie dal mondo

Notizie dal mondo: ferito dal coccodrillo che gli era sembrato... di plastica

In quello che può essere descritto come uno degli incidenti più strani avvenuti nei parchi, un uomo filippino è stato gravemente ferito da un coccodrillo dopo essere sceso in una piscina per scattare un selfie con lui, pensando che fosse solo un modello realistico di plastica