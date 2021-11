Eventi astronomici di novembre 2021: eclissi parziale di Luna, stelle cadenti e altro

Anche il mese di Novembre è pronto ad offrire magnifici eventi astronomici: tra pianeti, stelle cadenti e una bellissima Luna, ecco i fenomeni da non perdere per gli appassionati.

Sciami meteorici

I primi due sciami meteorici di novembre potranno essere osservati durante la prima metà del mese. Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali raggiungerà il picco durante la prima settimana di novembre, seguito dalle Tauridi settentrionali, che raggiungeranno il picco una settimana dopo. Le meteore inizieranno ad apparire al calar del buio, dopo la mezzanotte saranno maggiormente visibili.

Il terzo sciame meteorico di novembre è quello delle Leonidi che raggiungeranno il picco nella notte tra 17 e 18 novembre. Inoltre, una Luna quasi piena splenderà nella stessa notte e si potranno vedere anche delle stelle cadenti.

Eclissi parziale di Luna

La terza settimana di novembre si concluderà con uno degli eventi astronomici più importanti di tutto il 2021: l'eclissi parziale di Luna sarà ben visibile nel cielo del Nord America. In Europa invece le prime fasi dell’evento saranno visibili dal Regno Unito e parti del Nord Europa prima del tramonto della Luna. Stessa cosa vale per il Nord Italia e parte del Centro, mentre il Sud non potrà ammirare lo spettacolo.