Regali di Natale: come creare pacchetti originali

Il Natale si avvicina ed è arrivato il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale.

Per tutti gli amanti del fai da te, e per tutti coloro che non amano lo spreco, è possibile riciclare in maniera creativa materiali economici per realizzare pacchetti di Natale originali.

Per incartare i regali infatti, si possono riciclare materiali come carta del pane, carta da pacchi, carta di giornale, vecchi tovaglioli, stoffa di vecchie camicie, centrini usati, sacchetti di carta. Sono tante le idee per realizzare pacchetti regalo belli e originali, basta solo un po' di creatività per ottenere ottimi risultati con una spesa minima.

Vediamo come

Pacchetti regalo fai da te

Se vi siete ridotti all'ultimo momento, o se preferite semplicemente realizzare dei pacchetti di Natale originali, potete utlizzare della carta di giornale, avvolgere i vostri pacchi e legare il tutto con nastri colorati. Per impreziosire il tutto poi, potete utilizzare fiori, spille, perle o ramoscelli di pino.

Potete utilizzare anche una carta più scura, giocando con colori simili, sovrapponendo ad una carta dal tono scuro ramoscelli scuri, aghi di pino tenuti fermi da spago. Oppure dare vita a contrasti con pigne innevate, foglie verde chiaro o con scritte dorate.

Se siete particolarmente abili, potete anche personalizzare i vostri pacchetti, utilizzando della tempera, creando dei timbri, dipingendo dei fiocchi.

Ecco alcuni consigli: