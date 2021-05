Pancake proteici con cioccolato fondente e frutta secca, ecco la ricetta

Ecco la ricetta dei pancake proteici per chi è goloso ma non vuole rinunciare alla linea

La colazione è senza dubbio il pasto più importante della giornata, soprattutto per iniziare con la giusta dose di energia. Dopo il digiuno notturno, e se si pratica attività fisica, è ancora più importante fare una colazione che ci metta in forze.

Ma cosa preparare a colazione se si sta seguendo una dieta? Che sia dolce o salata, gli alimenti perfetti per una colazione equilibrata sono molteplici, basta fare attenzione alle porzioni. Perfetti e altrettanto golosi sono i pancake proteici con cioccolato fondente e frutta secca. Su Instagram spopolano i post di questo buonissimo dolce, un piatto ricco che può essere preparato in diverse varianti: infatti, oltre ad esistere una versione più calorica, è possibile preparare in casa anche più versioni light, basta avere gli ingredienti giusti in dispensa. Sono facilissimi da preparare.

Ecco la ricetta.

Ingredienti per 2 pancake

20 gr farina 00;

15 gr latte di mandorla non zuccherato;

15 gr quark magro;

1 quadratino di cioccolato fondente;

10 gr frutta secca a piacere;

1 cucchiaino di miele;

1 pizzico di sale.

Procedimento

Mettete a scaldare una padella antiaderente. Nel frattempo, all'interno di una ciotola, tritate grossolanamente il quadratino di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria in un pentolino. Sgusciate la frutta secca. In un'altra ciotola, mettete la farina setacciata, il quark leggermente scolato, il latte di mandorla non zuccherato, il miele, il sale e mescolate. Se il composto risulta troppo denso, aggiungete un goccio di latte di mandorla, se invece è troppo liquido, aggiungete un pizzico di farina.

Quando la padella è ben calda, intingetela con un po' di burro, prendete un mestolo del composto precedentemente ottenuto e versatelo in padella. Riempite il mestolo sempre della stessa quantità, per ottenere pancake della stessa grandezza. Cuocete 4 minuti per lato a fuoco medio. Preparatevi a servirli: mettete i due pancake uno sopra l'altro su un piatto e versate il cioccolato fuso e la granella di frutta secca. In alternativa al cioccolato potete utilizzare una marmellata light senza zuccheri.

