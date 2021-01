Come preparare una buonissima pasta frolla

Tra le basi più utilizzate in pasticceria, la pasta frolla è un impasto che di norma viene preparato con farina, grassi, uova e zuccheri. Perfetta per tantissime preparazioni dolci e salate, dai biscotti alle crostate.

Sia le tipologie che gli utilizzi della pasta frolla, sono davvero molteplici: è possibile preparare una buonissima crostata ripiena di cioccolato, confettura o marmellata, la frolla montata usata per realizzare biscotti e prodotti di piccola pasticceria. Con una consistenza estremamente friabile e tendente al cremoso, data la quantità di burro impiegata, prepararla è molto semplice, dopodiché potete dare libero sfogo alla fantasia per il dolce che più preferite realizzare.

Ecco la ricetta per preparare una gustosa pasta frolla: facile, veloce e con ingredienti facilmente reperibili in dispensa.

Ingredienti

300 g di farina;

120 g di burro;

150 g di zucchero;

1 uovo intero;

1 tuorlo;

un pizzico di sale;

scorza di arancia o limone a piacimento.

Procedimento

Pesate gli ingredienti e posizionate su un tavolo la farina a fontana o in una ciotola capiente. Tagliate a cubetti il burro (che deve essere freddo), posizionatelo al centro della farina. Iniziate a lavorare i due ingredienti con i polpastrelli, quando iniziano ad amalgamarsi aggiungete lo zucchero, il sale e la scorza. Infine, aggiungete l'uovo e il tuorlo.

Create un panetto compatto, stendetelo leggermente e riponetelo in frigo per almeno 30 minuti dopo averlo avvolto nella pellicola trasparente. Attenzione: ricordate di non lavorare troppo l'impasto. Trascorsi i 30 minuti, utilizzatelo per fare una crostata o dei buonissimi biscotti.