La Pesa Vegia, tra storia e tradizione: diretta streaming

Nell’anno in cui i falò e i festeggiamenti dell'Epifania devono osservare una sosta forzata a causa della pandemia, la celebre Pesa Vegia, una delle più grandi tradizioni del territorio lecchese, si svolgerà ugualmente, ma in diretta streaming sui canali Facebook "Pesa Vegia" e You Tube "Discovering Bellano".

La Pesa Vegia è uno dei tratti distintivi di Bellano, una rievocazione storica per ricordare il ripristino delle vecchie unità di misura locali (appunto, la “pesa vegia”) nel lontano Seicento. Un viaggio nel tempo che unisce sacro e profano, ambientazioni scenografiche e festa di paese.

Purtroppo, come tutte le manifestazioni da febbraio 2020 a oggi, l'evento per eccellenza dell'Epifania sarà condizionato dall'emergenza Covid-19. Ma nonostante ciò, sarà possibile seguire in diretta streaming l'arrivo del governatore per la lettura della pesa e il corteo dei Re Magi. Non ci sarà la folla, le figure e gli animali che animavano prima la Pesa Vegia, ma questi due momenti fondamentali saranno garantiti.

La Pesa Vegia 2021 si svolgerà quindi questa sera, vigilia dell'Epifania, alle 22.30.