Quando piove in effetti, spesso si avverte un odore leggermente terroso, soprattutto se si abita in paese o in periferia: questo è il profumo della pioggia che cade, detto "Petricore".

Come ha origine il Petricore?

Questo termine è stato scoperto da Bear e Thomas, due ricercatori australiani che per primi hanno studiato il fenomeno, e poi pubblicato i risultati sulla rivista Nature. Il meccanismo attraverso il quale il petricore è rilasciato nell'aria sotto forma di aerosol.

I componenti del petricore sono ozono e geosmina: l'ozono ha un odore come di 'pulito' di fresco che avvertiamo dopo un temporale quando l'aria finalmente si è rinfrescata e tutte le polveri si sono depositate sulla terra asciutta. Ma l'ozono è anche avvertito da quelle persone che riescono a sentire l'odore di un temporale prima che arrivi. Si sprigiona nell'aria come conseguenza dei fulmini. La geosmina invece caraterizza l'odore del petricore come ferroso e si avverte dopo una lunga siccità. I batteri presenti sul suolo producono spore, rilasciando la geosmina. Infine ci sono poi tutti gli olii delle piante che con la pioggia vengono diffusi nell'atmosfera.