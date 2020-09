Pokè Bowl: nuovo food trend hawaiano

Il nuovo food trend è il poke hawaiano, una tendenza che arriva direttamente dalla West Coast americana. Il poke, letteralmente “tagliato a cubetti”, nasce infatti come piatto povero della cucina hawaiana, una ciotola contenente pesce crudo tagliato a dadini, insaporito con sale, spezie e alghe.

La sua diffusione è iniziata a partire dal 2012, soprattutto in California, dove è diventato una specie di fast food salutare. Il poke poi, è stato rivisitato utilizzando alcuni elementi della cucina giapponese come riso, salsa di soia, edamame, ma anche con ingredienti di tendenza come avocado, mango, anacardi, mandorle.

La ciotola di poke piace a tutti, anche perché oltre ad essere un piatto gustoso, è anche poco calorico e salutare. Ognuno può creare la propria bowl a seconda dei gusti personali. Può scegliere tra riso bianco, integrale, quinoa o insalata come base, aggiungere le proteine (pesce crudo, pollo o tofu), verdura, frutta a piacere e salse.

Si tratta quindi di un alimento potenzialmente sano, bello da vedere, e divertente da comporre. Ottimo per la stagione estiva, in quanto piatto fresco, che apporta numerosi nutrienti al nostro organismo.

Dove gustare una poke bowl a Lecco

- J Cafè via Carlo Cattaneo, 33 Lecco

- Myo via Pietro Nava, 9 Lecco

- Shabu via Gorizia, 5 Lecco