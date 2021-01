Il calendario dei ponti 2021

Non ci saranno giornate festive extra, nessun long weekend per organizzare – si spera – una piccola vacanza, una gita fuori porta o semplicemente godersi qualche giorno di relax. Calendario alla mano, di ponti 2021 non ce n’è nemmeno l’ombra.

Le festività dell’anno che verrà, che si spera migliore del precedente, capiteranno tutte di sabato e di domenica o nel bel mezzo della settimana. Non si salteranno giorni di scuola, a meno che non si decida diversamente, e nemmeno lavorativi.

Per rifarsi, bisognerà aspettare i 365 giorni e attendere che inizi il 2022, per godere di qualche nuovo ponte.

Ecco il calendario delle festività 2021: