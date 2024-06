Porsche innamorata del Lario: il post virale sui social

Prendete delle Porsche e i meravigliosi scorci lariani. La combo è di quelle perfette per confezionare un romantico post da consegnare ai social network, una ricetta che i social media manager della celebre casa automobilistica tedesca hanno seguito da cima a fondo: nel corso del fine settimana, infatti, sul profilo Threads - piattaforma che Meta ha creato per fare nemmeno troppo velatamente concorrenza a Elon Musk e al suo X - sono comparsi alcuni scatti effettuati sul ramo di Como di un bacino ormai celebre in tutto il mondo.

“Non c'è beatitudine come quella del lago di Como. Tagga chi porteresti con te”, si legge nella didascalia posta a corredo. La risposta che si trova tra i primi commenti è quella di Instagram: “Ryanair: tu, io, il lago di Como - cosa ne pensi?”, si legge in quello che è un crossover tra i giganti del mondo contemporaneo. Un modo in più per esportare il prodotto lariano fuori dai nostro confini.