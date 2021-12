Regali di Natale, come organizzarsi in tempo senza stress

Una soluzione per chi non vuole correre e fare tutto male potrebbe essere di Amazon, che è soltanto uno dei tanti siti che offrono questo tipo di servizio. Il portale dello shopping online ha dedicato un'intera area ai regali di Natale. Una vera e propria vetrina consultabile da smartphone, tablet o pc, divisa meticolosamente in categoria (tecnologia, abbigliamento, casa, bambini) da sfogliare come un depliant. Si guarda, si leggono e caratteristiche, si mette nel carrello. Si fa un altro giro, si individua un altro prodotto di interesse e si aggiunge al carrello. A spesa finita si riguarda tutto, sempre con calma, senza gomitate, spintoni, liti, nervosismi, esaurimenti vari, e, se tutto rispecchia le proprie esigenze, si procede all'acquisto. Non c'è fila, la spedizione è gratuita o comunque ad un prezzo molto esiguo, con il pacco che arriva a casa (alcune volte anche già confezionato). In questo modo lo stress sarà solo un lontano ricordo.