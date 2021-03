La ricetta tradizionale della colomba di Pasqua

La Pasqua ormai è alle porte, e molti di noi si stanno organizzando in cucina tra dolci e piatti tipici della tradizione.

Anche quest'anno, i festeggiamenti dovranno essere contenuti a causa del Covid-19, ma rimane comunque una giornata da trascorrere in serenità con le persone care, all'insegna della tradizione e della buona cucina. A tavola infatti, oltre ai piatti tipici e alle tradizionali uova di cioccolato, non può di certo mancare la colomba pasquale. Prepararla è abbastanza semplice, ecco la ricetta.

Ingredienti

3 uova;

100 gr di burro;

200 gr di zucchero;

1 arancia e un limone (la buccia grattugiata);

100 gr di liquore Amaretto (in alternativa acqua);

350 gr di farina;

1 bustina di lievito per pizza istantaneo;

1 bicchiere di latte intero;

100 gr di arancia candita a cubetti;

50 gr di mandorle amare o fialetta alle mandorle.

Per decorare:

100 gr di granella di zucchero;

100 gr di mandorle sgusciate.

Preparazione

Iniziate sbattendo il burro e lo zucchero con una frusta elettrica o in una planetaria fino a rendere l'impasto gonfio e spumoso. Aggiungete i tuorli e gli altri ingredienti. Montate a neve gli albumi e unite anche questi. Mettete ora l'impasto in uno stampo per colomba. Cospargete la superficie con mandorle e granella di zucchero. Infine, mettete in forno statico per circa 40 minuti a 170 gradi.