Ricetta del coniglio alla brianzola: sapori e tradizioni

Il coniglio alla brianzola è un piatto tipico della cucina lombarda, più precisamente della cucina brianzola. Si tratta di un piatto particolarmente saporito: il coniglio viene cotto con pancetta, burro e condito con la ‘gremolata’ una salsa a base di noci, prezzemolo, rosmarino e buccia di limone, una vera squisitezza.

È un piatto conosciuto altrove anche come coniglio alla cacciatora, o coniglio in umido o anche in guazzetto. Nonostante il coniglio non abbia mai trovato grandi estimatori nella cucina lombarda, più attratta dalla selvatica lepre, nella zona del triangolo lariano e dell'erbese, sono sorti nel corso del '900, alcuni tra i primi allevamenti cunicoli della regione.

Ingredienti per 4-6 persone

- un coniglio di 1 kg e 1/4 circa;

- 40 g di burro;

- 3 cucchiai di olio d’oliva;

- 1/2 bicchiere di vino rosso;

- Marsala secco q.b.

- un bicchierino di grappa;

- 3 o 4 bacche di ginepro;

- brodo q.b.

- prezzemolo tritato;

- buccia di 1/2 limone;

- uno spicchio d’aglio;

- una decina di gherigli di noci;

- sale q.b.

- pepe q.b.

Preparazione

1. Tagliare il coniglio a pezzi, lavare e asciugare i pezzi.

2. In un tegame capiente, scaldare il burro con l'olio e rosolarvi il coniglio.

3. Salare, pepare e bagnare con il vino evaporandolo a fuoco vivace; spruzzare poi con il marsala; non appena anche questo è evaporato, aggiungere la grappa, le bacche di ginepro e rimescolare per circa dieci minuti. Cuocere a fuoco moderato, coperto, bagnandolo di tanto in tanto con dell'acqua calda e lasciandola assorbire di volta in volta, per circa un'ora e quaranta minuti. Se necessario, regolare di sale.

4. Nel frattempo mondare il prezzemolo, lavarlo e asciugarlo. Preparare anche la buccia del mezzo limone e sbucciare l’aglio.

5. Frullare le noci , il prezzemolo, l’aglio e le scorze di limone in modo che rimangano però, tritati leggermente ma ben amalgamati.

6. Versare il composto ottenuto sul coniglio, mescolare e servire.

Si accompagna bene sia a polenta che purè.