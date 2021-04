La Pult, variante della polenta tradizionale: ecco la ricetta

La Pult è una crema di farina cotta in acqua e condita con formaggio grattugiato. Vediamo come prepararla

La Pult è una variante della polenta tradizionale, è la classica ricette delle nonne, che ai tempi preparavano questo gustosissimo piatto per nutrire tutta la famiglia.

Si tratta di una crema che viene cucinata soprattutto nel periodo estivo, e che si può mangiare anche intinta nel latte freddo come minestra o come primo piatto.

Un piatto ideale da consumare anche in queste giornate di pioggia.

Ingredienti

- 200g di farina gialla

- 50g di farina

- 1 l di acqua

- sale q.b

- latte e/o formaggio grattugiato per condire

Procedimento

1. Mettere l’acqua in una pentola, aggiungere il latte e salare.

2. Portare ad ebollizione e unire a pioggia le farine, mescolando bene con una frusta per non far formare grumi.

3. Continuare la cottura a fiamma bassa fino a quando il composto raggiunge una certa consistenza (comunque non meno di 30 minuti), mescolando spesso.

4. Quando pronta servire la crema così ottenuta e condirla con latte freddo, e/o formaggio.