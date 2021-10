Tagliatelle con funghi e castagne: ecco la ricetta che profuma d'autunno

Le tagliatelle ai funghi e castagne sono un primo piatto tipicamente autunnale, delizioso e profumato, che farà felice tutta la famiglia. Si tratta di un'ottima idea, se volete realizzare un piatto di pasta vegetariano e raffinato, che rispetti la tradizione gastronomica italiana.

Sono quindi la pietanza perfetta per chi vuole mettere a tavola il gusto genuino della dieta mediterranea: la semplicità delle tagliatelle ai funghi e castagne, unita al profumo, alla genuinità e alla bontà del condimento, avranno un effetto sicuro sui vostri invitati.

Oggi proponiamo la ricetta della pasta con funghi e castagne, un binomio perfetto per chi ama i gusti forti, decisi e particolari.

Ecco il procedimento, semplice e veloce.

Ingredienti

Dosi per cinque persone:

450 gr di tagliatelle (o qualsiasi altra forma preferiate, perfetta è anche la pasta corta);

400 gr di funghi champignon;

una ventina di castagne;

una confezione di panna da cucina;

tre noci di burro (circa 50 gr);

1 spicchio d’aglio;

parmigiano grattugiato q.b.

Sale q.b.

Olio q.b.

Procedimento

Prendete i funghi, dopo averli puliti e lavati, tagliateli a fettine non troppo sottili. Incidete le castagne e infornatele per 6-8 minuti. Una volta sfornate pelatele e tagliatele in piccoli pezzi.