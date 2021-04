Ricetta pesce di lago: trota al forno aromatizzata al finocchio

Un piatto veloce e leggero per gustare il pesce d'acqua dolce più conosciuto

La trota al forno è un secondo piatto di pesce leggero e saporito, ideale per chi vuole preparare una pietanza gustosa, stando attenti alla linea.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato una trota intera, pulita, eviscerata e aromatizzata con un mix di erbe aromatiche: timo, rosmarino e prezzemolo, mescolato a pangrattato e limone grattugiato.

Ingredienti

1 trota

1 limone

finocchietto selvatico

olio evo

sale

pepe

1 spicchio d’aglio

Preparazione

Pulire la trota squamandola. Aprire la pancia con un coltello affilato e togliere le interiora, pulire bene all’interno facendo scorrere molta acqua per eliminare il sangue. Allargare il taglio nella pancia e tamponare con la carta assorbente. Incidere la parte superiore ed inserire delle fette di limone (eventualmente potete metterle dentro la pancia), inserire nella pancia il finocchietto selvatico.

Preparare il cartoccio disponendo qualche fetta di limone sul fondo, adagiandovi sopra la trota. Salare, pepare e cospargere con un po’ di olio extravergine di oliva. Se volete potete aggiungere dei pomodorini tagliati. Chiudere bene il cartoccio e metterlo su una teglia.

Cuocere la trota in forno preriscaldato a 200°C per circa 20 – 25 minuti. Controllare la cottura, regolandosi in base alla grandezza della trota. La cottura è abbastanza veloce.