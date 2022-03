Dolci della tradizione, la Torta Grigna

La torta Resegone è ormai famosissima. Poteva quindi mancare la Torta Grigna?

Si tratta di due dolci che rappresentano in tavola le due montagne per eccellenza della provincia di Lecco.In particolare, la Torta Grigna è un dolce che trova origine a Mandello del Lario e ricorda, appunto, l'omonima cima lecchese. Si tratta di un dolce tradizionale del territorio, la cui ricetta è custodita dalla Pasticceria Gilardoni.

La storia della Torta Grigna

Erano i primi del '900 quando il pasticciere mandellese Micheli si recò in Inghilterra per partecipare ad un concorso alla corte d’Inghilterra - per ottenere poi la vittoria proprio con la torta Grigna. Si dice che, appena sbarcato in Inghilterra, il pasticciere trovò una sterlina per terra, senza però raccoglierla, pensando che nei giorni seguenti ne avrebbe ottenute ancora di più. Purtroppo tornò in Italia senza nemmeno un soldo in tasca, ma con in mano la ricetta della Torta Grigna, che ricorda nel suo aspetto proprio le rocce innevate della Grigna.

Ricetta

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 60 minuti

Ingredienti torta Grigna per 6-8 persone

70 gr di mandorle spellate e tritate finemente

70 gr di nocciole spellate e tritate finemente

3-4 tazzine di caffè

225 gr di zucchero

250 gr di farina

240 gr di burro

4 uova

1 bustina di lievito

Preparazione ricetta

Sbattere lo zucchero con il burro fino ad ottenere una crema morbida, quindi unire i 4 tuorli d’uovo e la farina mescolata con il lievito. Per ultimo incorporare le nocciole e le mandorle, aggiungere il caffè e le chiare d’uovo montate a neve. Fare attenzione a mescolare delicatamente in questa ultima fase. Versare poi il composto in una teglia imburrata e infarinata, e infornare a 170° per circa 40 minuti.

Spolverare con zucchero a velo prima di servire.