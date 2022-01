Dove mangiare bio, vegetariano e vegano a Lecco

Quali sono i migliori ristoranti vegani di Lecco? Dove si mangia vegetariano a Lecco? Quanta attenzione viene data ai prodotti bio? C’è chi si definisce vegano o vegetariano per moda e chi invece aderisce a queste filosofie di vita perché ne sposa appieno le regole e i principi.

La maggior parte dei ristoranti di Lecco ha inserito nei propri menù diversi piatti in cui non son presenti alimenti di origine animale, alcuni invece hanno scelto di proporre interi menù di piatti vegetariani, vegani o comunque fatti con prodotti bio. Nonostante non ci siano ancora locali “vegan” in tutto e per tutto, ecco una mini guida di alcuni dei negozi e dei locali più buoni della provincia.

Teresa delle Fragole, via Piave 16, Viganò. Sulla tavola del ristoro troverete pietanze cucinate esclusivamente con alimenti biologici certificati, in prevalenza di produzione propria e da produzione tipica della zona. Non vengono utilizzati ingredienti congelati o surgelati e tutti i piatti sono cucinati al momento e sono vegetariani o vegani. Accanto al locale dell'agriturismo è anche aperto il negozio di frutta e verdura (biologica certificata, in prevalenza di produzione propria);

I Genuini, via Privata Virgilio 4, Lecco. Dal 1982 specializzato nel bio. Nel negozio potete trovare i prodotti da forno dolci e salati del laboratorio artigianale e più di mille prodotti bio, dalla frutta ai prodotti per la casa, tutti rigorosamente selezionati con provenienza bio.

L’Officina della Piadina, corso Martiri della Liberazione 107, Lecco. Non vegan ma consigliato perché: piadine senza strutto, senza latte e altri derivati animali.

Ristorante Persiano Il Cardamomo, piazza XX Settembre 45, Lecco. Il menù contiene un’ampia scelta di piatti vegani. Non vegan ma consigliato perché: offre piatti vegan in una sezione apposita del menù (assieme a quelli vegetariani).

Terra d'Incanto, il posto del bio, via Marco d’Oggiono 11, Lecco. Alimenti, cosmesi, integratori, libri. Dispone di vari prodotti vegani, prodotti scelti tra fornitori che prestano particolare attenzione ad una filosofia etica nel rispetto della natura e della persona.

Naturale, via Lecco 11, Cernusco Lombardone. Frutta e verdura fresca di stagione, pane fresco e dolci da forno, latte vegetale, legumi e cereali sfusi, detersivi e detergenti ecologici.

Gelapo, via Statale 767, Garlate. Gelateria artigianale con produzione propria che propone, tra gli altri, anche molti gusti vegan e bio.

Ines Stube GastroPub, via Cadorna 6, Nibionno. Consigliato a chi è vegan perché è una birreria con tante birre artigianali; tra i piatti del menù è possibile chiedere varianti vegane come hamburger vegan di ottima qualità, hamburger-crocchette di spinaci, crocchette di patate, tutto selezionatissimo dallo chef.

Niki Bar, via Provinciale 21, Cortenova. E' un bar tavola calda che offre panini vegan. Consigliato a chi è vegan perché: oltre ai classici panini si possono trovare anche quelli vegani. su richiesta vengono portati stuzzichini vegani con l'aperitivo.