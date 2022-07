I romanzi per rendere più romantica l’estate 2022

I libri romantici nel corso degli anni hanno conquistato sempre più il cuore delle lettrici. Le trame incentrate su storie piene di passione fanno sperare nel lieto fine dopo una serie di ostacoli che mettono a dura prova l’amore dei protagonisti.

Questi sono descritti con pregi e difetti diventando figure ideali con cui immedesimarsi e sognare. Per trascorrere un’estate romantica all’insegna di avventure passionali, i libri diventano i migliori compagni.

Se non sapete quale romanzo mettere in valigia, ecco alcuni titoli da leggere sotto l’ombrellone.

Romanzo rosa

Olimpia è una bibliotecaria: non riesce a resistere al cappuccino e ha provato la vera passione solo per tre giorni, nel 1977. Paola è un avvocato che ha dovuto affrontare la fine del suo matrimonio. Nicola, è un tipo che non si fa notare, pur essendo carino non ci si accorge di lui facilmente. Manuela è una quarantenne disoccupata, che ha deciso di investire i soldi della vincita di un Gratta e Vinci nel corso "Come scrivere un romanzo rosa in una settimana", tenuto da Leonora Forneris, una scrittrice di fama. Cosa hanno in comune tutte queste persone così diverse tra di loro? Tutte partecipano al corso di scrittura e lezione dopo lezione, evolvono, si incontrano, si confrontano e le passioni riversate sulla carta in alcuni casi si trasformano in flirt reali.

Innamorarsi alle Canarie

Per Caterina esiste la vita perfetta, il compagno ideale, la città in cui vivere serenamente! Lei infatti, vive a Bologna con il marito che ha sempre desiderato, il suo non è stato amore a prima vista, ma una decisione presa a tavolino stilando la lista dei pro e dei contro. Felice e soddisfatta, è maniaca del controllo, fino a quando la sua routine viene sconvolta! Improvvisamente si trova sola, con un biglietto destinazione Canarie, vinto grazie ai suoi biscotti preferiti. Caterina sa di doversi concedere una pausa, ma non è sicura di voler mettere in discussione tutte le sua certezze, perché le sorprese si nascondo dietro l'angolo.

Intrecci di rose e misteri

Isabella vive in una cittadina a picco sul mare, il posto incantevole è rovinato dai continui pettegolezzi degli abitanti che non risparmiano anche lei. Cresciuta lontana dalla famiglia è sempre alla ricerca di un impiego che possa assicurarle l’indipendenza, tra questi si propone come domestica presso Villa Roseto. La casa a lungo disabitata dopo essere stata sede di un omicidio e rioccupata da un nuovo proprietario: il Signor Lorenzo Mangaro. L'uomo schivo, attira su di sé i pettegolezzi, la diffidenza di Nina, la migliore amica di Isabella, e di Luke, il suo ex da poco rientrato in città. La ragazza non ama i pregiudizi quindi si reca a Villa Roseto e riesce a farsi assumere dal Signor Mangaro, all’interno della villa e a contatto con il suo proprietario, la vita di Isabella cambierà.

Bugiarde si diventa

A Capodanno immancabilmente si fanno i bilanci e Charlotte deve affrontare il fallimento della propria vita. Dal lavoro all'amore la ragazza è stanca di essere delusa, di essere sempre quella brava, per una sola notte desidera essere un'altra persona. Grazie alla sua migliore amica, Charlotte riesce a intrufolarsi, con il falso nome di Bea Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce DeShawn, stella in ascesa del cinema. Finalmente riesce a vivere una serata indimenticabile, ma l'innocente bugia di una sera travolge la sua vita. Per la stampa è la nuova fiamma di Royce, Charlotte si ritrova così a vestire i panni di Bea Beaufort e tra malintesi e gaffe ricompare lo sconosciuto incontrato a Capodanno.

È un giorno bellissimo

Grace Gilmore ha tutto, genitori affettuosi, le aule di Yale pronte ad ospitarla e Cedric il fidanzato che non vede l'ora di sposarla. Tutto sembra stabilito fino a quando dopo una sola notte, tutto viene messo in discussione e le sue convinzioni crollano. Delusa e con il cuore a pezzi decide di abbandonare un futuro già stabilito per intraprendere un viaggio on the road in giro per gli Stati Uniti, dalla Pennsylvania all’Ohio, dal Kentucky all’Illinois, fino alla mitica Route 66. Rincorrendo i suoi sogni, arriva a New York dove conosce Channing: bello, irriverente e gentile, grazie a lui Grace imparerà a conoscere sentimenti nuovi, mentre Channing dovrà affrontare un segreto che potrebbe avere conseguenze profonde.

La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola

Ci sono giorni in cui la sfortuna sembra accanirsi contro una sola persona, questo è quello che pensa Camille quando si trova con l’auto in panne sotto un diluvio e non può chiamare nessuno. Mentre è in cerca d'aiuto le si avvicina Claude un «ambasciatore della felicità» in grado di dare una svolta alla vita delle persone. Inizialmente diffidente, ignora le parole dell'uomo, fino a quando decide di ricontattarlo e di seguire le sue indicazioni. Per Claude bisogna liberarsi dalle sensazioni negative e fare un piccolo passo alla volta. Come? Ripensando ai momenti felici, ringraziando per quello che accade di buono. Camille mette in pratica questi consigli e poco alla volta capisce la semplicità del parlare con suo figlio e riscopre il motivo per cui ha scelto suo marito, ma soprattutto si rende conto che la felicità non esiste se non si condivide con qualcuno.

Come una storia d’amore

Le protagoniste di questo romanzo sono le sorelle Lilly e Neave cresciute durante la Seconda Guerra Mondiale. Lilly è bellissima, sicura di sé e non fa che infrangere cuori, Neave vive persa nelle pagine dei libri. Un giorno incontra Mrs Daniels, un'anziana signora in cerca di una persona che possa leggere per lei. Neave accetta e grazie a lei conosce i libri “proibiti”, un mondo a cui farà ritorno ogni volta che la vita si farà dura. Finita la guerra le due sorelle decidono di realizzare il loro sogno e creare un marchio di cosmesi. Quando gli affari vanno a gonfie vele, Lilly scompare improvvisamente e Neave per la prima volta dovrà abbandonare il mondo dei libri per diventare protagonista della sua storia.

Vacanze negli Hamptons

Felicity Knight, è una dog sitter, e abita nella sua amata New York. La vita scorre tranquilla fino a quando l’ex marito Seth, inizia a lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Anche se sono passati dieci anni dal loro ultimo incontro è bastato uno sguardo a farle battere di nuovo il cuore. Così, quando la nonna le chiede di trascorrere l'estate con lei negli Hamptons, Felicity non ci pensa due volte, ma Seth non si arrende. Sa che se l’ex moglie è fuggita è perché prova ancora qualcosa per lui. Non ha intenzione di lasciarla andare di nuovo, è disposto a tutto per farle capire che non ha mai smesso di amarla e lo farà con l'aiuto della sua cagnetta Lulu e della magica atmosfera che si respira solo negli Hamptons.

La lettera d’amore

Alcuni segreti sono destinati a venire alla luce, altri a rimanere sepolti per sempre, questo è il caso di Rose, una signora anziana che incontra sul suo percorso Joanna, una giovane reporter del Morning Mail. Entrambe partecipano alla cerimonia di commemorazione dell’attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un plico con una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante. Vorrebbe chiedere spiegazioni a Rose, ma la donna è morta e la sua casa completamente svuotata, come se non fosse mai esistita, la situazione si complica ancora di più quando anche l’appartamento di Joanna viene messo sottosopra. La donna sa di avere tra le mani una storia che alcuni vogliono lasciare nell’oblio, quindi la sua unica salvezza e quella di scoprire la verità.

Playlist. L'amore è imprevedibile

Per molti ragazzi il periodo migliore della loro vita è la fine del liceo e l’inizio di una nuova avventura tutta da scrivere. June è tra questi, non vede l’ora di lasciare la sua cittadina e andare al college. Diversamente da lei Oliver, l’atleta più popolare della Robin High, vorrebbe che la scuola non finisse mai. I due ragazzi sono totalmente diversi, non hanno nulla in comune se non l’amicizia profonda che lega le loro madri e l’impegno di Oliver di accompagnare June a scuola in macchina tutti i giorni. Costretti a trascorrere molto tempo insieme, decidono di riempire il silenzio con la musica, ma l’anima rock di June si scontra inevitabilmente con quella pop di Oliver, fino a quando la canzone giusta, al momento giusto, cambia tutto.

Il duca e io. Serie Bridgerton

Se avete amato la serie e volete farvi accompagnare in vacanza dalla storia dei protagonisti, allora questo è il libro da leggere sotto l'ombrellone. Nella Londra del 1813, Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è tra gli scapoli più ricercati della città, madri e figlie fanno di tutto per conquistare il suo cuore e organizzare un buon matrimonio. Anche la madre di Daphne Bridgerton è determinata a trovare un marito alla maggiore delle sue figlie femmine, che ha già debuttato in società da un paio d'anni. Daphne e Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, sono riluttanti alle regole imposte dalla società, per questo decidono di fingersi fidanzati e non subire più pressioni. I due ragazzi, però non si aspettano che ballo dopo ballo, conversazione dopo conversazione, quella che era iniziata come una recita diventa un vero e proprio amore ricco di passione e complicità.

Nessuno disturbi l'amore

Dori ha ventotto anni, è una scrittrice, ma nessuno della sua famiglia incoraggia la sua passione, al contrario cercano di farla desistere perché sono convinti che il suo non è un vero lavoro. Quello che la sua famiglia non sa, è che la ragazza ha pubblicato un romanzo di successo con lo pseudonimo di Delphine M. Bright. Convinta di poter cambiare finalmente vita, i romanzi successivi non hanno lo stesso riscontro e ora rischia di sbagliare nuovamente. A peggiorare la situazione arriva l'editor che vuole la consegna del libro subito e un romanzo "con un po' di pepe". Dopo l'ennesima crisi legata allo stress del lavoro e alla famiglia, Dori decide di prendere gli ultimi risparmi e di andare a vivere da sola. A causa delle ristrettezze economiche, l'unica alternativa è affittare una stanza insieme ad altri studenti, la ragazza non immagina che questa esperienza le cambierà per sempre la vita.

