Sandwich di panettone: ecco la ricetta per l'aperitivo di Natale

Il panettone è il re indiscusso del Natale italiano, specie al Nord. Esiste però una versione che non tutti conoscono, di questo cibo delizioso, una versione... Salata. Avete capito bene. Perché relegare una preparazione tanto buona al solo gusto dolce? A Natale, specie se vi avanza qualcosa in cucina, potete preparare il panettone-sandwich per i vostri aperitivi o per le vostre merende fuori dal comune. Vediamo insieme come!

Ingredienti :

4 fette spesse e regolari di panettone (o slices di panettone già pronte),

100 g ricotta di bufala,

olio evo,

sale,

pepe,

noce moscata,

2 scalogni,

30 g burro,

1 cucchiaio di zucchero di canna,

40 ml aceto di mele,

1 trancio di speck giovane

Preparazione :

Pelate gli scalogni, spuntateli, tagliateli a metà per il lungo e, quindi, a fette. Fateli cuocere per 5 minuti in una padella nel burro spumeggiante. Salate, pepate e bagnate con l’aceto. Fate cuocere per un paio di minuti, quindi aggiungete lo zucchero, mescolate affinchè si sciolga ricoprendo gli scalogni, mettete il coperchio e continuate la cottura a fiamma bassa per altri 10 minuti. Condite la ricotta di bufala con un cucchiaio di olio, sale, pepe e noce moscata. Lavoratela per ammorbidirla con un cucchiaio di legno e inseritela in un sac a poche con beccuccio stellato. Regolate le fette di panettone e fatele tostare 3 minuti sotto il grill o in padella. Componete i sandwich: coprite due fette di panettone con ciuffetti di ricotta, adagiatevi gli scalogni caramellati, qualche fettina di speck tagliata al momento a coltello e chiudete con le altre fette di panettone. Tagliate a metà ogni sandwich e servite!

Naturalmente, questa è solo una delle numerose varianti che si possono fare con il panettone. Si può preferire il pesce alla carne o addirittura le verdure! E voi avete avuto altre idee?