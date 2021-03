Sanremo 2021, ecco la classifica della prima serata tra Ibrahimovic e Achille Lauro

Al via la 71esima edizione del Festival di Sanremo, con il primo appuntamento che ha visto in lista 13 dei 26 Big e 4 delle nuove proposte

Finalmente ha preso il via il Festival di Sanremo, l'evento canoro più atteso d'Italia, giunto alla sua 71esima edizione.

Le luci dell'Ariston si sono accese per illuminare la parata di stelle che hanno iniziato a esibirsi per la prima volta senza pubblico. Nel corso della prima serata si sono esibiti i primi 13 dei 26 Big e in gara 4 delle Nuove Proposte, per un totale di 17 esibizioni. A queste si è aggiunto un ricco parterre di ospiti, tra cui Zlatan Ibrahimovic e la giovane attrice Matilda De Angelis, passando poi per l'infermiera Alessia Bonari, Loredana Bertè e Achille Lauro.

Ecco la classifica al termine delle esibizioni della prima serata, secondo il voto della giuria demoscopica: 1) Annalisa 2) Noemi 3) Fasma 4) Francesca Michielin e Fedez 5) Francesco Renga 6) Arisa 7) Maneskin 8) Max Gazzè 9) Colapesce Dimartino 10) Coma Cose11) Madame 12) Ghemon 13) Aiello.

La seconda serata, ha visto esibirsi i rimanenti 13 Big in gara e le ultime 4 esibizioni delle Nuove Proposte, a completare l'intero quadro delle esibizioni. Come Co-conduttrice insieme ad Amadeus e Fiorello troviamo Elodie. Mentre come ospiti musicali: Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. All’Ariston anche lo sportivo Alex Schwazer.