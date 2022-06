Rimedi naturali per le scottature solari

Sono in molti a sfidare il sole senza la giusta protezione, soprattutto durante l’estate, pur di ottenere un’abbronzatura invidiabile. Una scelta che può comportare seri rischi per la salute. Quando si prende il sole infatti, è importantissimo proteggere la pelle con un’adeguata protezione, scegliendo i prodotti più adatti al tipo di pelle.

Tra i rischi da esposizione inappropriata al sole, i più invalidanti sul breve periodo sono sicuramente le scottature solari, il cosiddetto eritema, che può avere vari stadi di gravità. In questi casi il consiglio è quello di rivolgersi a un medico, soprattutto se si presenta febbre, bolle o vesciche. In casi meno gravi, basterà alleviare il senso di bruciore utilizzando semplici rimedi naturali a base di aloe, bicarbonato, aceto di mele.

Se l’esposizione al sole è eccessivamente prolungata e senza fattori di protezione, i raggi UV diventano dei veri e propri nemici: possono causare infatti macchie cutanee, invecchiamento della pelle, formazione di rughe e danni degenerativi a carico degli occhi. Ma soprattutto possono causare ustioni alla pelle, principali fattori di rischio per la comparsa di tumori cutanei. Sono per lo più le scottature subite quando si è bambini, a favorire la comparsa in età adulta di melanomi.

Vediamo quali sono i rimedi naturali contro le scottature.

Rimedi naturali e veloci contro le scottature

Se siete andati andati al mare senza applicare la giusta dose di protezione solare, potete rimediare alle scottature utilizzando validi rimedi naturali: