Il popolo di Instagram ha deciso: è il Badoni la scuola più "imbruttita" del territorio

È il Badoni la scuola più "imbruttita" di Lecco e provincia. A sancirlo un torneo organizzato dalla celebre pagina Instagram "Il Lecchese Imbruttito" svoltosi nei giorni scorsi attraverso i voti dei follower, con possibilità per questi ultimi di decretare i vincitori delle singole sfide nelle story pubblicate con cadenza quotidiana.

Al torneo sono stati "iscritti" 16 istituti della provincia di Lecco che si sono scontrati, con modalità a eliminazione diretta, dai sedicesimi di finale. Nel dettaglio, in ordine di tabellone: Casa degli angeli; Liceo Lorenzo Rota; Medardo Rosso; ISS Alessandro Greppi; Liceo G.B. Grassi; Istituto Alessandro Volta; PA Fiocchi; Liceo Manzoni; Maria Ausiliatrice; Liceo Bachelet; Liceo Leopardi; MG Agnesi; IIS Badoni; Parini; IIS Bertacchi; Enaip.

A giocarsi le semifinali, dopo una serie di scontri all'ultimo like, sono stati il liceo artistico di Lecco Medardo Rosso contro il Liceo scientifico Grassi, e il Liceo Bachelet di Oggiono opposto all'istituto tecnico Badoni. La finale ha registrato una sorta di "classica" fra due scuole tra le più note e qualificate della città, Badoni contro Grassi.

Come spiegano gli stessi promotori della sfida a Lecco Today, la competizione ha portato in totale più di 35mila voti (in particolare 35.039). La finale ne ha registrati quasi 4mila ed è terminata 55%-45% in favore del Badoni.

"Cercavamo la scuola più originale"

Con l'iniziativa, assolutamente goliardica, sono tornati alla mente in ciascuno di noi i momenti belli degli anni della scuola tra amicizie, amori, tradimenti, litigate, interrogazioni, verifiche, debiti, bocciature, giustificazioni e "bigiate", gite animate e corridoi rumorosi... Ma cosa significa "scuola imbruttita"? Sono gli stessi organizzatori a spiegarlo: "Con 'Imbruttito' volevamo intendere la scuola più sui generis di tutto il nostro territorio - chiariscono - Studenti, attività extra scolastiche, mood, nomea… Diciamo che questi aspetti sono rimasti astratti, perché in fondo ognuno ha votato la scuola che ha frequentato o che maggiormente simpatizza. Una volta eliminata la propria, i voti strategici o 'di vendetta' hanno avuto il sopravvento. D'altronde una competizione è sempre una competizione - chiosano i ragazzi de "Il Lecchese Imbruttito" - La difesa e la valorizzazione dei propri ricordi/ percorso di studio porta una fame agonistica che apprezziamo e condividiamo".

Il tabellone del torneo