"Abbadia, a Capodanno sul lago hanno fatto festa i vandali"

Gallery









Anno nuovo, abitudini... vecchie. Cattive abitudini. È bastato fare una passeggiata sabato mattina sulla passerella a lago ad Abbadia per tastare con mano i frutti del Capodanno. Anzi: i... danni.

Come testimoniano le foto che vi invio, qualcuno ha pensato bene di festeggiare all'aperto lasciando bicchieri di carta ovunque. Non contenti, questi vandali, i "soliti ignoti", hanno rotto i sacchi dell'immondizia facendo cadere rifiuti dappertutto, deturpando così il meraviglioso ambiente che li ospita.

Uno sfregio bello e buono proprio in un momento in cui si dovrebbe celebrare il passaggio tra anno vecchio e anno nuovo, di solito foriero di buoni propositi. E invece no. I cretini nel nostro paese sembrano non passare mai di moda e la zona a lago è sempre la prima a subirne le conseguenze. L'inciviltà regna sovrana.

F. da Abbadia