Abis Marco Campione del Mondo di Natural Bodybuilding

Abis Marco. classe '85 residente a Lecco, atleta di Natural Bodybuilding è Campione del Mondo. Il campionato del mondo ICN World Championship 2022 si è svolto a Praga in Repubblica Ceca sabato 19 novembre 2022 nel prestigio Hotel Hilton Prague. conquista il titolo mondiale nella categoria "Bodybuilding Open Novice" una categoria unica dove non c'è limite di peso, di età o di altezza, unici requisiti sono essere la prima volta nel partecipare ad un mondiale della federazione ICN ed essere atleti natural che non usano farmaci dopanti. Vengono eseguiti test antidoping durante la competizione e anche fuori dalla stagione agonistica, gli atleti possono subire controlli a sorpresa durante tutto l'arco dell'anno Hanno partecipato 94 nazioni per un totale di 470 concorrenti e Abis Marco è stato l'unico italiano a rappresentare l'Italia nella sua specifica categoria.

Nella sua categoria erano 15 atleti tutte di nazioni diverse Ha affrontato una preparazione lunga più di 7 mesi per prepararsi a questo mondiale dove ha dovuto perdere quasi 18kg. Per certi versi anche travagliata a causa di un infortunio (tendinite alla mano sx) ma ha continuato ad allenarsi per più di un mese anche con un solo braccio e stringendo i denti La gara è durata molto di più del previsto rispetto alle altre categorie perché c'è stato un testa e testa con un concorrente eccezionale della Slovacchia (che è stato 4 volte mr Europa e 3 volte mr Slovacchia) i giudici erano molto indecisi per decidere chi avrebbe ottenuto il 1° e il 2° posto tra Marco e lui. Lui era molto più alto, più pesante e quindi risultava più grosso di lui (circa 10kg in più), ma alla fine ho vinto Marco per la sua linea, la sua simmetria, le sue proporzioni e bellezza in generale! Nel Natural Bodybuilding non vince solo il più grosso ma chi si avvicina al tipo di bellezza ideale che più si ispira alle statue e sculture dell'antica Grecia.