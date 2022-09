Ramo spezzato dal maltempo precipita sulla panchina del parco

Via Oslavia · San Giovanni

Un ramo di grosse dimensioni è crollato, nella notte fra giovedì e venerdì, all'interno del parco pubblico di via Oslavia a San Giovanni.

A provocarne l'improvviso distacco il maltempo, non è chiaro se la grandine e la forte pioggia oppure un fulmine. L'albero di alto fusto appare in ogni caso segnato proprio nella zona in cui il ramo si è staccato.

Il caso ha voluto che precipitasse su una panchina, ovviamente in quel momento vuota. Si è corso senza dubbio un grande pericolo, che ancora una volta riporta l'attenzione sull'importanza del censimento del patrimonio arboreo in città per definirne l'attuale stato di salute.