Altro che settembre! A Olate non se ne parla di riasfaltare

Via Marsala · Lecco

L'Amministrazione comunale di Lecco parla di milioni di euro per trovare la collocazione per la nuova sede del Comune come se fossero noccioline.

E' sacrosanto mettere in sicurezza i dipendenti comunali del Comune, in condizioni lavorative dignitose, in quanto le solette di alcuni uffici, tra l'altro aperti al pubblico, sono sostenute da pali di ferro.

Questo è un problema annoso che doveva essere risolto già da tempo.

Si aggiunga, altresì, che lo stesso problema annoso, è anche la manutenzione delle strade, che latita nei rioni periferici e di cui ho reiteratamente provveduto a segnalare.

Una situazione disdicevole è il rione di Olate, dove, recentemente in via Caldone è stata posta la segnaletica orizzontale senza procedere a sistemare l'asfalto.

Ma ancor peggio è via Marsala, coperta di buche da anni, sempre rattoppate malamente, tanto è vero che ad ogni maltempo si creano delle vere e proprie voragini.

E' il caso di oggi che, dopo una giornata ininterrotta di piogge, le "toppe", già sfaldatesi, sono diventate dei buchi dall'altezza di quasi dieci centimentri.

Si aggiunga che ci sono ancora le tracce di quella specie si asfalto posizionato dopo i lavori della fibra ottica.

Il Servizio competente del Comune aveva assicurato che entro la fine di settembre l'Ente avrebbe provveduto a riasfaltare la via, ma ancora non se ne vede traccia.

