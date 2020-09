Assenza di parapetto, ponticello arrugginito e ditta Corno pericolante

Un degrado che perdura da anni e su cui il Comune non è mai intervenuto. In via Masaccio si rischia di piombare nel fiume per l'assenza di protezione. Il ponticello che collega via Masaccio e Cimabue è pericolante, visibilmente instabile ed arrugginito nonché imbrattato da anni, costruito abusivamente e invisibile sulle mappe: sarebbe pedonale ma ci passa pure gente in moto rischiando la sorte. In ultimo la ex ditta Corno di via Cimabue, abbandonata da circa 25 anni e mai più riqualificata, piena di eternit/amianto. Ci fu un progetto per il multisala, finito nel nulla. Anni di segnalazioni, ma solo chiacchiere.